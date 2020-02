“Es efectivo, hablé hace pocas horas con el embajador y me confirmó mis preocupaciones”, reveló el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, tras ser consultado por la veracidad de que un centenar de containers cargados de cerezas chilenas se encuentran varados en China sin poder ser vendidos producto del coronavirus.

“Puedo decir que hay no menos de 1.500 containers de cerezas que aún no se han podido vender y que comienzan a tener ciertos estados de pudrición, lo cual es demasiado preocupante”, dijo el líder gremial respecto al caso que afecta al sector exportador.

Pero no sólo esos envíos con fruta nacional son los que están viéndose perjudicados por los efectos negativos que ha traído el brote de la enfermedad a la actividad del gigante asiático: “A esos 1.500, agrego que van en tránsito en alta mar no menos de otros 1.500 containers de distintas especies frutícolas que están yendo hacia allá (China) y no hay posibilidades de retorno ni nada”, sostuvo Ariztía.

En ese sentido, el líder gremial indicó a Emol que dichas exportaciones viajan “con la esperanza de que esto tienda a normalizarse”, pero recalcó que “Beijing está prácticamente vacío en este minuto, no hay tráfico, no hay comercialización” producto de la enfermedad originada en Wuhan.

Cabe consignar que el feriado de Año Nuevo Lunar en China se extendió hasta el 9 de febrero producto del virus, lo que ha paralizado distintas actividades relaciones al transporte de carga en las ciudades asiáticas.

Y si bien Ariztía hizo hincapié en no querer “transmitir la noticia como drama”, comentó que “la esperanza está en que disminuya la presión del contagio, pero resulta que cada minuto que pasa sigue creciendo la cantidad de fallecidos, siguen creciendo los contaminados”.

“Entonces todas las cifras que recibimos son de aumento creciente (…). No hay ninguna razón para decir que esto ya va a parar, ninguna, nadie lo puede decir”, lamentó el presidente de la SNA.

Respecto a los “no menos de 1.500” containers que van rumbo al gigante asiático, Ariztía detalló que en ellos “quedan muy pocas cerezas en alta mar, lo que quedan son arándanos y carozos (nectarines, duraznos y ciruelas), que son fruta fresca y hay mayor riesgo económicos”. Consultado por el impacto monetario que podría traer la situación, el empresario dijo no tener una cifra.

Futuras exportaciones

Ante los próximos envíos frutícolas que podrían verse perjudicados en el mercado chino, Ariztía dijo que la decisión de exportar al gigante asiático queda en manos de cada empresa y que, efectivamente, la decisión de desviar envíos ya se ha estado tomando.

“A mí me consta que hay grandes empresas de productores de arándanos, por ejemplo, que hace 20 días paralizaron los envíos a China. Entonces esas ya son decisiones personales del sector exportador y de cada exportador sobre qué hacer con su fruta”, dijo.

En esa línea recalcó que “entendamos que Chile exporta a 130 países más, por lo tanto tiene alternativas. Indudable que los precios es posible que caigan (de las frutas exportadas), pero no de que queden en el estado en que hoy día nos encontramos con 1.500 containers que están en China y que ya no tienen cómo salir hacia otros mercados, sino que hay que tratar de venderlos ahí como sea”.

/psg