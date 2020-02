Es una pena observar que las catástrofes en nuestro país se olvidan y finalmente se culpa al Cambio Climático como el gran responsable de los olvidados manejos de las cuencas hidrográficas, la falta de limpieza de los ríos, y el construir en zonas de riesgos, la falta de infraestructura como embalses para contener el agua, que como es sabido todos los años, producto de las lluvias altiplánicas y el invierno boliviano, crecen los cauces en toda la zona norte de nuestro país.

Zonas que en menos de un mes estaban declaradas como de emergencia por escasez hídrica, hoy están sumidas en el barro y agua. Según la Sociedad Nacional de Minería, existe una larga y abundante lista de catástrofes relacionadas con las crecidas de los ríos, que cita un estudio de la Revista Chilena de Historia Natural, donde muestra las mayores precipitaciones históricas en Chile Central y el Norte Chico en los siglos XVI-XIX desde la llegada de los españoles hasta 1931, Vicuña Mackenna (1877), Taulis (1934) y Urrutia & Lanza (1993) que dejan de manifiesto que las inundaciones se vienen repitiendo desde tiempos pretéritos; a esto sumémosle que a no más de 4 años atrás en el 2015, el impacto fue de tal magnitud, que se veían además del agua, ríos de basuras cayendo al mar.

Me pregunto qué pasa en nuestro país que no existe la voluntad económica ni política para mejorar el aprovechamiento del agua y evitar que se pierda con estos eventos, pudiendo ser conservada y disminuir los efectos. Desde luego, también resulta de vital importancia dejar de hacer ciudades en zonas de riesgos ambientales por aluviones. Espero no escribir nuevamente esta carta y dar mis respetos a la naturaleza, a los 26 muertos del 2015, los 3 muertos del 2017 y hasta el momento 1 muerto este 2020

Jadille Mussa

Académica Escuela de Arquitectura y Paisaje, U.Central

