Los senadores Carolina Goic y Jorge Pizarro se abstuvieron en la votación de la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, Felipe Guevara, que fue rechazada por 18 votos a favor, 15 en contra, además del voto de los dos legisladores de la bancada demócrata cristiana.

Un posición que no causó sorpresa, ya que en la antesala, la senadora DC se había declarado en “estado de reflexión”. Durante las primeras horas de la mañana, y al ser consultada por el tema, la legisladora ya había manifestado sus dudas. “A punta de acusaciones constitucionales no vamos a resolver la crisis, al contrario. Todos tenemos que ser parte de la solución”, expresó en diálogo con Chilevisión.

En esta línea, agregó que, pese a sus cuestionamientos a la gestión del intendente, a su juicio, la decisión de cambiar (a Guevara) o no, “probablemente está más en el Presidente”.

Más tarde, durante su intervención en el Senado, Goic sostuvo que “si uno evalúa la actuación del intendente Guevara está al debe y, claramente, no lo ha hecho bien”. “Yo no estoy en condiciones de rechazar esta acusación, pero la misma crítica que le hago a la incapacidad que ha tenido el intendente Guevara para garantizar el orden público, se lo puedo hacer al intendente de Magallanes”, dijo.

“Así como no estoy en condiciones de rechazar esta acusación, tampoco estoy en condiciones de aprobarla (…)”, sostuvo la senadora, y apuntó a la “debilidad de las pruebas” presentadas en el libelo. Goic enfatizó además que se encontraba presente en la sala para dar a conocer sus argumentos y que no tenía miedo de las “funas” por expresar sus convicciones.

En tanto, el senador Pizzaro argumentó que no se formó una convicción de que hubiese mérito jurídico para la acusación constitucional. “Creo que no existe”, dijo.

En esta línea, realizó además una autocrítica: “Este debate podría haber sido distinto, si es que desde la oposición tuviéramos capacidad de acuerdo para proponer alternativas de salida, de cambios al país, frente a la dramática situación que estamos viviendo”.

“Si voto a favor puedo caer en lo cómodo, traicionando la convicción que me formé que no hay mérito jurídico en esto. Si voto en contra me puedo dejar llevar por la pasión política (…) Aquí nuestro papel también tiene que ser buscar alternativas de solución”, comentó el legislador antes de revelar que se abstendría.

Sumado a las abstenciones de Goic y Pizarro, el rechazo de la acusación constitucional quedó zanjado por las ausencias y pareos de parlamentarios de oposición.

