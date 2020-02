A casi seis meses de asumir, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, se refirió al rol del organismo que lidera y al Plebiscito el 26 de abril que consultará si se realiza una convención constituyente o no.

“Esta Constitución no conversa con la ciudadanía, no por su contenido, sino que por que creen que su origen no es legítimo”, dijo.

Respecto a las preocupaciones de cara al proceso, señaló que “no le teme”, pero sí cree que se pueden generar concepciones erróneas. “Se pueden generar sobreexpectativas de que la Constitución vaya más allá de lo que son capaz de hacer”, sostuvo.

“Los textos constitucionales no son para resolver problemas específicos y concretos de las personas. No tienen que ver con la atención en un hospital, sí tienen que ver con el derecho a la salud”, precisó.

En relación a la existencia del TC luego de votado el Plebiscito, Brahm detalló que “independientemente del juicio político que tengas de la actual Constitución”, la lógica indica que siempre se “querrá un organismo que vele porque esas normas se respeten”.

Consultada sobre el concepto de “hoja en blanco” que muchos interpretan, la presidenta aseguró que “es imposible que un país se pueda abstraer de lo que ha sido su carta fundamental durante sus 200 años como país independiente. Es imposible. La Constitución tiene que convivir con el mundo real”.

/psg