La vocera de Gobierno Karla Rubilar entregó detalles de los lineamientos del oficialismo ante el proceso constituyente y analizó las funas vividas en los últimos días, en particular con la jueza del caso de la muerte de un hincha de Colo Colo, que fue atropellado por un camión de Carabineros.

“Cuando se funa a una jueza o se amenaza a una jueza, independiente si uno está a favor o en contra de lo que ella diga, cuando se amenaza o se ataca a un parlamentario por votar de una forma, cuando se persigue a alguien por pensar diferente, a una autoridad de Gobierno, a un parlamentario como (lo que le pasó) a Grabriel Boric en una plaza, finalmente la pregunta que uno se podría llegar a hacer es ¿si gana el 26 de abril el sí, el Apruebo, van a haber constituyentes, ya sea la mitad o totalmente elegidos, que algunos van a plantear si van poder votar libremente? Y eso es muy grave. Y no estamos hablando del plebiscito ni del proceso constituyente, estamos hablando de la democracia en general”, dijo la secretaria de Estado.

Rubilar apuntó a quienes tengan que “definir ciertas cosas y que obviamente finalmente puede ser un cuestionamiento que se haga a un proceso que para nosotros tiene que funcionar de la mejor forma posible, ser histórico, y si la gente decide ir por el Apruebo ser completamente libre porque lo que está en juego no es el proceso constituyente puntual sino que la democracia que hemos construido entre todos”.

Añadió que “(estamos hablando) de una autoridad de Gobierno, de un juez, de un parlamentario, es decir, de los poderes del Estado que tienen que funcionar de forma autónoma, libre para tomar decisiones”. “Aquí me preocupan las señales que se estén dando, si validamos o no la violencia, las funas, las amenazas, las presiones para tomar decisiones porque nos puede o no gustar el fallo de un juez pero finalmente es el juez el que tiene que ejercer su acción”, puntualizó.

“Hay un tema muy profundo cómo avanzamos todos los actores políticos relevantes y la sociedad en su conjunto para impedir que esto siga avanzando como una forma de presión, es vital”, expresó.

Rubilar pidió “empezar a aislar a los violentistas, a no tener doble estándar, a sumar más voces respecto de la condena a este tipo de accionar, a no validar que estos son manifestaciones pacíficas”.

“Algunos planteaban que los ciclistas yendo a la casa de la jueza era una manifestación pacífica, la verdad es que cuando la jueza sabe que hay gente que sabe dónde vive, quienes son sus hijos, eso se puede ver como una forma de presión y no es lo que tenemos que aspirar como país”, sostuvo.

