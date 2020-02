Testimonio real de un schoenstattiano:

Hablo desde mi cercanía con el PC por muchos años, desde mis 14 años como miembro de las JJCC y escuela de cuadros en la Isla, hasta 1985 como parte del grupo de estudios del PC en la clandestinidad, donde estudiamos a Antonio Gramsci y también La revolucion Molecular disipada que se ajusta muy bien a lo que sucede hoy en Nuestro País, me retiré del Partido en 1990 despues de haber estado en las dos Alemanias, una con mucha pobreza y la otra muy rica, comprobé el fracaso de la ideología Marxista que transformó a Bulgaria Hungria, Polonia, Checoeslovaquia, Yugoeslavia etc….en las naciones más pobres de Europa.

Desde esa perspectiva mi análisis es el siguiente

-Lo que sucede en el país, no tiene nada que ver con reivindicaciones sociales, las cuales siempre estaran presentes a lo largo de la historia.

– Lo que esta sucediendo desde el profesional incendio del Metro hasta hoy Es una INSURRECCION Planificada y financiada la cual continuara hasta su triunfo o fracaso

– La violencia insurreccional continuará

– El camino de los insurrectos es la formación de un poder Paralelo, la Asamblea Constituyente, pero no la que pueda surgir del plebiscito si no la que surja de las organizaciones sociales controladas por ellos (Mesa de acción social) más la fuerza de la calle y algún respaldo militar tipo guerrilla urbana

– El plebiscito es solo una distracción para ellos, no lo respetarán, tratarán que no se realice atacando el servel, los locales de votación, robo de las urnas y desprestigiando los resultados

– su objetivo es tomar el control a través de su AConstituyente e imponer una constitución Marxista contra la propiedad privada la cual ya está hecha

– SI TIENEN EXITO La AC TRATARÁ de disolver el parlamento, crear tribunales de justicia y destituir al presidente para crear un gobierno provisional Marxista

No dejo de pensar en Venezuela donde la AC creada de esta manera llamo a retiro a Generales patriotas y ascendió a oficiales menores forrados en dinero para agregarlos a su causa

No estoy diciendo que tendrán éxito, pero siempre es bueno saber para donde va la micro

Pero creo que el quiebre social es inminente

Debemos tener mucha fe y oración para que nuestra Mater y Nuestro Señor ilumine a nuestros gobernantes para que tomen las decisiones que nos permitan salir de esta sin un gran costo social y vidas.

Esto ya lo había leído, lo de Gramsci y la Revolución Molecular Disipada, y es lo que están siguiendo metódicamente, preparado desde hace muchos años. El que no lo cree es porque no quiere solamente. El gobierno lo debe tener muy claro, y una estrategia al respecto sería la única razón para explicar su actuar como lo han hecho hasta ahora ….

/Juan Gebauer

/gap