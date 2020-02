Mauricio Isla se refirió a uno de sus grandes sueños: jugar en la U y pelear la Copa Libertadores. Así lo reconoció en Estambul, donde atendió al Canal del Fútbol y reveló sus conversaciones con ex figuras azules que desean volver al CDA.

“(La Copa Libertadores) Es un sueño también. Lo hablamos mucho en la Selección con (Charles) Aránguiz, Marcelo (Díaz) y con Eduardo (Vargas), que ellos jugaron en la U. Había una parte de la U en la era Sampaoli, otra de Colo Colo y otros que no jugamos en el fútbol chileno (risas). Ese sueño queda y muchos hinchas lo han dicho. Cuando vuelva Marcelo, Edu, Aránguiz y a ver si yo puedo jugar ahí, se puede formar un buen grupo y tratar de pelear lo que todos quieren: la Copa Libertadores“, señaló en un mano a mano con CDF.

Sobre esa meta, Isla señaló que “es la idea (jugar en Chile), pero mi idea es tratar de llegar de la mejor forma. Yo sé que cuando uno cumple 33, 34 ó 35 años uno ya no puede rendir como cuando tiene 22 años. Uno tiene que cuidarse mucho y esa espinita yo la tengo, jugar en Chile. Yo siempre he dicho que desde niño he sido hincha de la U, mi madre me ha criado así, las navidades con pelotas y camisetas de la U”, agregó.

Isla, además, le dedicó un cariñoso mensaje a Universidad Católica. “Le tengo un gran cariño. Siempre he dicho que ellos han sido fundamentales en lo que he sido. Ellos me formaron y con mucha gente tuve una relación perfecta y con muy pocos una relación difícil, pero estoy muy agradecido a la Católica por la formación que me dieron”, dijo.

Otros temas

Lucha por el descenso de la U: “Nunca me lo imaginé. Si uno mira al equipo que llegó hace tres o cuatro años atrás cuando llegó (Jean) Beausejour, (Gonzalo) Jara, uno tenía la mentalidad que la U tenía un gran equipo, que iba a ser protagonista en el fútbol chileno y no lo logró. Tuvieron muchos problemas, ya el último campeonato fue muy difícil en una institución grande con una hinchada tremenda que te acompaña a todos lados fue algo muy penoso. Lo viví con mucha pena”.

La vuelta de Montillo: “Los hinchas de la U lo ven de otra forma porque es un gran ídolo. Me tocó escucharlo en una entrevista, vi el partido contra Inter y él es un gran jugador. Formó un legado tremendo cuando se fue y ahora volvió como ídolo (…) Ojalá le de mucho a la institución porque se lo merece”.

La ‘familia’ azul de la Roja: “He tenido muchos compañeros en la Selección: Vargas, Aránguiz, Díaz, el mismo ‘Bose’ cuando se fue a la U y todos hablan bien de la institución, que es muy buena, de que no solo se preocupan de uno sino de la familia, dentro de la institución tienen todo lo que necesita un jugador. Solo falta transmitirlo en la cancha, tener un poco más de suerte y salir adelante. Se hizo un buen partido con Curicó, se le empató a Inter y ojalá la vuelta la puedan sacar adelante y seguir en la Libertadores”.

Sus metas a futuro: “Mi primer objetivo es tratar de cuidarme y llegar de la mejor forma. En mi cabeza está que si yo no estoy bien no vuelvo a la U. Sé cómo piensan los hinchas y uno tiene que ser respetuoso con la institución, con el presidente del club y con la hinchada. Mi mentalidad no es volver a retirarme. Nunca he jugado en el fútbol chileno y quiero rendir de la misma manera que la he hecho en mis otros equipos”.