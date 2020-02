La Unión Demócrata Independiente (UDI) comenzó a coordinar el trabajo para la campaña por el rechazo de cara al plebiscito constituyente que se realizará el próximo 26 de abril.

Uno de los reclamos que empezó a materializarse tras las manifestaciones iniciadas el pasado 18 de octubre, es la idea de elaborar una nueva Constitución que reemplace la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

En la consulta también se decidirá -en el caso de ganar el apruebo- si la Convención Constituyente, que tendrá a cargo la elaboración de la nueva Carta Magna, se conformará de manera íntegra por constituyentes elegidos o si sólo la mitad son votados directamente y el resto son designados por el Congreso.

Pero no sólo los partidos políticos serán protagonistas en este proceso, debido a que además las organizaciones de la sociedad civil podrán ser parte incluso de la franja electoral, según determinó el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que ordenó al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que asigne un tercio de tiempo de cada opción a estas agrupaciones.

En ese contexto, desde la UDI ya comenzaron a coordinarse con algunas organizaciones que están por la opción del rechazo a una nueva Carta Magna, tomando en cuenta que restan sólo unos meses antes del plebiscito.

Así lo confirmó la presidenta de ese partido, Jacqueline Van Rysselberghe, quien adelantó que aún resta despejar algunas dudas con el Servel debido a que no cualquier organización puede participar, ya que deben contar con algunos requisitos puntuales.

“Estamos con ‘Casa del No’, pero no está inscrita, por lo tanto es una coordinación de facto. Hemos conversado con el grupo ‘No gracias’, pero tampoco están inscritos, por lo tanto también nos estamos coordinando de manera no formal, también con algunos partidos en formación que tampoco tienen derecho a estar en franja”, señaló la timonel de la UDI.

Precisamente, dentro de esas agrupaciones aparece el Partido Republicano que lidera José Antonio Kast, con quien se abrieron a trabajar en conjunto, pese a que aún no está constituido como un partido político.

“Nosotros nos hemos empezado a coordinar no sólo con los parlamentarios de otros partidos que están por el rechazo, como la gran mayoría de los parlamentarios de RN, algunos parlamentarios de Evópoli, dirigentes sociales. Kast tiene su partido político que está conformado en tres regiones, entonces no actúa de la misma manera que una organización civil”, señaló la dirigenta gremialista.

Pese la compleja relación que mantiene Kast con su expartido, Van Rysselberghe apuntó al objetivo que los une, que es el rechazo a una nueva Constitución.

“Lo que pasa es que acá no estamos potenciando liderazgos personales, lo que estamos haciendo es reforzar un concepto que nosotros creemos es el que se requiere para sacar adelante este país, que es demostrar que para avanzar no es necesario cambiar la Constitución. Y en eso no vamos a tener mayores diferencias con nadie que esté por el rechazo, por lo tanto es más fácil coordinar”, aseguró.

En ese sentido, no descartó sentarse a conversar con el excandidato presidencial para coordinar un trabajo mancomunado.

“Yo no tengo problema a sentarme a trabajar con nadie, pero me imagino que él va a marcar su propia línea, y en algunas cosas, como son los apoderados u otras que se requiera, vamos a trabajar coordinados”, adelantó.

De todas maneras, evitó entregar un plazo de coordinación, tomando en cuenta la premura con la cual se están articulando de cara al plebiscito.

“Ha sido todo súper rápido y todo contra el tiempo, entonces estamos todos los partidos trabajando en hacer lo que tenemos que hacer y luego probablemente vamos a coordinar las acciones que son mas bien para el último mes”, concluyó.

