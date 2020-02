Pese al estallido social y a las turbulencias internacionales, principalmente derivadas de la guerra comercial, la inversión extranjera directa (IED) en Chile experimentó en 2019 el mayor salto en 12 años.

De acuerdo a las cifras del Banco Central, la IED llegó a US$ 10.797 millones, lo que supone un alza de 78% y su mayor nivel desde 2016 .

De esta manera, la IED acumuló dos ejercicios consecutivos de crecimiento, luego de subir 4% en 2018 (con US$ 6.082 millones), y además el total es cercano a lo registrado en el último quinquenio (US$ 11.185 millones promedio entre 2015 y 2019).

En el último mes del año pasado, la inversión extranjera fue de US$ 181 millones.

“Hemos tenido meses que no han sido fáciles, pero aún así, la inversión extranjera creció de forma importante el año pasado. Es una clara señal que, a pesar de lo ocurrido en los últimos meses, los inversionistas confían en nuestro país”, dijo en un comunicado el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios.

En ese sentido, el secretario de Estado enfatizó que el Gobierno buscará este año mantener los altos registros de inversión extranjera directa alcanzados porque “tras cada empleo generado por cada nuevo proyecto, no solo avanza el país, sino que hay una familia que también avanza”.

El director de InvestChile, Cristián Rodríguez, destacó que las cifras están en línea con los resultados obtenidos por la cartera de proyectos de la agencia en 2019, que creció 31% en monto hasta los US$ 18.448 millones.

El monto alcanzado en 2019 se explica principalmente por el componente de participaciones en el capital, que en el año acumuló ingresos por US$ 6.821 millones, representando 63% del total de la inversión extranjera directa que ingresó al país el año pasado. Este componente creció 236% respecto a lo acumulado en 2018. En tanto, US$ 3.263 millones ingresaron al país por concepto de reinversión de utilidades, representando el 30% de la IED total, mientras que el 7% restante correspondió a deuda relacionada con US$ 713 millones.

/psg