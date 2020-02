El pasado domingo, el FC Barcelona recibió la visita del Levante en un partido en el que Arturo Vidal fue baja. “Este domingo por la mañana el equipo se ha ejercitado por última vez antes del partido contra el Levante antes de conocer la lista de convocados. El chileno Arturo Vidal ha causado baja por una contusión en la parte alta del muslo izquierdo. Su evolución marcará su disponibilidad”, rezaba la nota de prensa culé, alegando una contusión del chileno.

Este jueves, en el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey disputados en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, se esperaba que el chileno pudiese ser titular debido a la poca gravedad de las molestias ocasionadas durante el fin de semana. Pero no fue así y Quique Setién salió con Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic y Sergi Roberto en la medular.

En el segundo tiempo, Arturo Vidal calentó, pero no acabó saliendo. Para refrescar el centro del campo, Setién optó por dar entrada a Arthur Melo y prescindió del chileno, que también se vio perjudicado por el cambio obligado de Samuel Umtiti por el lesionado Gerard Piqué.​ Tal vez, si el catalán no se hubiese lastimado, Vidal hubiese tenido su oportunidad, pero no fue así.

La razón por la que el chileno no fue titular no habría sido realmente la contusión en el muslo izquierdo de la que el club informó. Según las informaciones publicadas por el diario AS, el centrocampista se resintió de su rodilla derecha, que fue precisamente la que se le operó cuando era jugador del Bayern de Múnich, antes de su fichaje por el FC Barcelona.

Dicho medio de comunicación informó que Arturo Vidal sufre “unos dolores que le obligan a ir parando durante cortos periodos, de diez a quince días, para no acabar de agravar el estado de la rodilla”. Sin lugar a dudas, algo preocupante, ya que el chileno parece un jugador importante en los planes de Setién por el protagonismo que ha tenido tras su llegada.

No se forzará a Arturo Vidal

Quique Setién tiene a su disposición gran cantidad de centrocampistas: Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur Melo, Ivan Rakitic, Riqui Puig e incluso Sergi Roberto si adelanta su posición. Esa enorme cantidad de recursos hace poco rentable forzar a un jugador como Arturo Vidal si no está al cien por cien, por lo que seguirá descansando hasta que sus molestias remitan.

/Eduardo Méndez Garín