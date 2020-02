Una mesa integrada por representantes del sector público y privado fue la que se llevó a cabo esta mañana en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para abordar el impacto en las exportaciones chilenas al extranjero -particularmente a China- por la situación del coronavirus y poder mitigar sus efectos.

Así, tras la reunión, el canciller (s), Rodrigo Yáñez, expuso que esta “es una situación de cuidado de la que estamos haciendo seguimiento desde una perspectiva multisectorial, pero también llamando a la calma en el sentido de que las exportaciones están fluyendo adecuadamente”.

Dicho eso, Yáñez señaló que el sector exportador no cobre, “en particular el sector fruticola es el que en este sentido enfrenta una coyuntura más especial, en particular el sector de la cerezas (…). Sin embargo, quiero ser muy claro: las exportaciones están fluyendo, pero de manera más lenta frente a esta coyuntura sanitaria y también el año nuevo chino”.

Y añadió que “vamos a hacer todo lo posible para mitigar estos riesgos de manera de poder direccionar nuestras exportaciones donde nos sea posible y poder gestionar a través de los servicios públicos las medidas sanitarias, fitosanitarias y reguladoras que sean necesarias para poder redestinar nuestra oferta exportable”.

“La duración de los productos y la dependencia de las cadenas de frío es adecuada. El sector de frutas es el más expuesto. Por lo tanto vamos a ir analizando semana a semana la situación”, dijo, agregando que durante la cita se agendó una nueva reunión para el miércoles de la próxima semana en donde también participen representantes del sector exportador y del sector público.

En el caso del salmón, Yáñez indicó que “son productos frescos, por lo que las cantidades que se exportan a China son limitadas, por lo que la efectación es limitada”. Y respecto al cobre, aseguró que “la situación es de normalidad”.

De todas formas, el canciller (s) afirmó que “existe una baja generalizada de exportaciones producto de la menor actividad económica de China. Es algo a lo que estamos haciendo seguimiento, sin embargo hoy día no podemos dar información respecto a productos que no están entrando al país”.

“Pero efectivamente aquí dado el tamaño de la economía China, un impacto importante puede ser el que se genere menor demanda por menor actividad económica China y eso es lo que vamos a estar monitoreando. Pero las próximas dos semanas van a ser importantes dado el término del año nuevo chino, el regreso de las personas y cómo se va a comportar la economía de China y la cadena de abastecimiento”, sostuvo.

/psg