El enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, le recordó este viernes a Nicolás Maduro que “no estará en el Palacio Miraflores (es decir, en control del Estado) para siempre” y, en consecuencia, sugirió que “debería pensar más seriamente en su futuro personal.”

“Tiene que decidir que destino quiere para sí y para su familia”, expresó Abrams al ser consultado si la oferta del Gobierno de negociar su salida del poder continuaba vigente. “Cree que puede gobernar en Caracas para siempre. No es cierto. Lo que hemos dicho es que queremos que deje la presidencia porque es el único sendero para que los venezolanos logren un cambio”.

A lo largo de una conferencia telefónica, Abrams también reiteró el apoyo de la administración de Donald Trump al presidente interino, Juan Guaidó; anticipó nuevas sanciones al régimen y explicó por qué no se garantizará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su acrónimo en inglés) a los venezolanos que lleguen o se encuentren ya en el país.

Abrams destacó el paso de Guaidó por el país y aseguró que las distintas reuniones que mantuvo -con el Presidente, el secretario de Estado Mike Pompeo y otros altos funcionarios- “deberían dejar en claro el compromiso de los Estados Unidos con él. También destacó su presencia en el discurso del Estado de la Unión (SOTU) y remarcó que el aplauso recibido allí “fue un recordatorio que el apoyo a él y su causa son un asunto bipartidario en Washington”.

Durante el discurso anual ante el Congreso, Trump reconoció a Guaidó como el presidente “verdadero y legítimo de Venezuela”. Y además lo congratuló por su valentía y lucha a favor de la democracia en en su país. “Señor presidente, lleve este mensaje a su país”, agregó. “El pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad”, dijo, ante el aplauso de los asistentes.

El funcionario también anticipó nuevas sanciones y advirtió que “quienes continúan beneficiándose del régimen deberían tomar precauciones”. La declaración llegó minutos después de que el Gobierno impusiera nuevas medidas de esa naturaleza. En este caso, apuntaron contra Conviasa, la aerolínea estatal venezolana.

“El régimen ilegítimo de Maduro depende de Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos”, dijo al respecto Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro estadounidense, en ocasión del anuncio. Abrams aseguró que las próximas sanciones “mostrarán la seriedad de nuestras acciones”.

Consultado específicamente si se le impondrían sanciones a Rosneft, la petrolera rusa con presencia en Venezuela, Abrams indicó que “su rol ha crecido bastante el año pasado” y, si bien rechazó abundar sobre sus expresiones, anticipó: “Vamos a hablar de eso en las próximas semanas”.

Sobre el rol de Rusia en Venezuela, particularmente considerando que el viernes el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov se reunió este viernes con funcionarios chavistas, dijo: “Lavrov está en Caracas. Tiene el derecho de viajar. Pero creo que está mirando lo que pasó el 5 de enero (día en el que los diputados chavistas intentaron tomar la Asamblea Nacional); mirando la condición de la economía y las sanciones que hemos impuesto y las que están llegando. Dudo que Lavrov esté felicitando a Maduro”.

En otro pasaje de la conferencia, Abrams se refirió a las medidas de liberalización económicas tomadas por el régimen durante los últimos meses -autorización de la dolarización de facto, permisos de importación de mercaderías, entre otras- y aseguró que revelan un estado de debilidad por parte del régimen. El funcionario hizo foco en reportes que indican que Maduro analiza privatizar PDVSA. Y dijo: “Es un abandono del chavismo de Hugo Chávez. Hacen eso porque no tienen otra opción. Indica que las sanciones tienen efecto. Pero vamos a imponer más”.

Según consignó Bloomberg a finales de enero, Maduro propuso otorgar participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales. Entre ellas se encontrarían Rosneft PJSC, Repsol SA de España y Eni SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA, a cambio de activos, según personas con conocimiento del tema.

Finalmente, Abrams explicó la razón por la cual el Gobierno no ha garantizado a los venezolanos el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a nacionales de países elegidos vivir y trabajar en el país por una cantidad de tiempo limitado y con el que sí cuentan nacionales de países como El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, entre otros.

“El problema que tenemos con el TPS es que las cortes en Estados Unidos han dicho en distintos casos que el estatus dado durante la administración de Barack Obama es permanente (y no temporal). Por eso ni la administración de Trump ni sus sucesores garantizarán ese estatus. Hay posibilidades y por supuesto la deportación de Venezolanos de Estados Unidos no diría que está congelada, pero casi. El TPS en este momento no es posible”, concluyó.

