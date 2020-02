Cauto pero esperanzado sobre el devenir de la economía y el proceso constitucional que se avecina durante los próximos meses. Así se encuentra el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien afirma que el país está resolviendo por la vía institucional y democrática el plebiscito para el cambio constitucional “que es fundamental para proyectar su vida social y política de los próximos 50 años”, lo que para él eso es algo destacable. Asimismo, sostuvo que el gobierno y, en especial, su cartera está trabajando para mitigar los impactos que pueda tener sobre la actividad económica las manifestaciones anunciadas para marzo. “Estamos preocupados de adelantarnos a los hechos, de tener una política proactiva y, por eso, generamos una agenda de apoyo a las pymes, con acceso al crédito y plan de empleo”.

El mejor Imacec de diciembre dio un segundo aire al gobierno luego de dos meses de cifras negativas, ¿cómo se perfila el 2020?

-En diciembre las cifras económicas fueron mejorando y eso ha significado un repunte de las expectativas en términos generales. Eso lo vemos en las encuestas a consumidores y en aquellos inversionistas de algunos sectores como minería, salmones y forestal, pero todavía vemos que el comercio, turismo y hotelería siguen con expectativas negativas, lo que nos preocupa.

Para marzo hay varios anuncios de nuevas manifestaciones que podrían nuevamente afectar las cifras de crecimiento, ¿cómo esperan ese mes?

-El problema que tenemos en marzo es de expectativas, y eso está generando una influencia negativa en las decisiones de inversión. Tenemos que intentar demostrar que nuestra economía tiene la fortaleza para enfrentar esa contingencia y que, por lo tanto, las decisiones de inversión de largo plazo no debieran verse afectadas. Si se llega a concretar lo de marzo, que esperamos que no ocurra, afecta principalmente a los inversionistas locales, pero no tanto así los inversionistas internacionales, que tienen una visión un poco más de largo plazo y que observan desde afuera que Chile está conduciendo por la vía institucional los problemas.

¿Cómo se contienen las expectativas en esta contingencia?

-Tiene que ver mucho con la información, de visibilizar cuáles son los indicadores reales que está arrojando la economía, por ejemplo, el Imacec de diciembre de 1,1%. Lo mismo con el ajuste de los salarios reales que fue de 1,4% en 2019. Todas las expectativas han estado más pesimistas de lo que termina siendo.

¿Tienen un plan de contingencia por si la situación se agudiza en marzo?

-Estamos preocupados de adelantarnos a los hechos, de tener una política proactiva y por eso generamos una agenda de apoyo a las pymes, con acceso al crédito y plan de empleo. Tenemos un programa que se llama “reactívate” para las empresas que tengan algún problema en los próximos meses. Además de la ley que busca mitigar el impacto en el empleo en aquellas empresas que vean disminuidas sus ventas. Si tenemos un marzo complejo vamos a tener las herramientas para enfrentarlo. Nos estamos anticiparnos.

Otro foco de incertidumbre es el proceso de plebiscito para la nueva constitución que puede generar incertidumbre. ¿Cómo lo sigue el gobierno desde el punto de vista económico?

-Hay personas a las que le puede producir incertidumbre, pero debe se debe considerar que Chile está resolviendo por la vía institucional y democrática un elemento que es fundamental para proyectar su vida social y política de los próximos 50 años y eso es algo que me parece destacable. Es una demostración y da cuenta que Chile tiene madurez política y cívica para resolver estas materias con altura de miras, y no debiera afectar las inversiones de largo plazo.

Usted dice que hay madurez cívica para enfrentar este proceso. ¿Cómo analiza el comportamiento de la mesa de unidad social que llamó a marcar AC en el voto sabiendo que eso puede generar un problema de invalidez de esos votos?

-A mi juicio ellos no representan la madurez cívica que necesitamos en nuestro país para abordar este proceso con altura de miras. Una constitución tiene que representar a todos, y no solo a un grupo.

Deuda Consolidada: “La CMF será la entidad que reúna la información”

A fines del año pasado se anunció la agenda anti abusos o de trato justo, pero todavía no ingresan al los proyectos al Congreso. ¿Cuándo entrarán finalmente esas iniciativas?

-La agenda de trato justo es uno de los tres ejes que el ministerio desarrollará este año. La agenda incluye proyectos de ley, medidas reglamentarias y de gestión. Estas últimas están prácticamente todas vigentes, y las que faltan lo estarán en marzo.

¿Y los proyectos de ley?

-Los proyectos de ley se presentarán en la primera semana de marzo. Ahí tenemos tres materias: el proyecto que aumenta las penas para colusión, la creación del denunciante anónimo, y las leyes que tienen que ver con el uso de información privilegiada y el fortalecimiento de la FNE.

¿Se ingresará un solo proyecto?

– Serán tres proyectos de ley parta agilizar la tramitación. El objetivo es tenerlo aprobado en 2020.

Otro de los proyectos pendientes es el de deuda consolidada, ¿cuáles serán los ejes?

-El proyecto está listo, nosotros hicimos los últimos ajustes para efectos de que la ley tenga un pilar muy importante de información al consumidor, de tal manera que cada persona tenga la posibilidad de visibilizar todas sus deudas en un único registro. Para que, de esa manera, pueda tomar sus decisiones de crédito de manera responsable.

¿Esta herramienta está disponible en el Sernac?

-Sí, lo hemos incorporado como una herramienta más para el consumidor. El objetivo es que cualquier persona pueda consolidar su deuda financiera y a través de eso pueda saber si es aconsejable o no tomar otra endeuda.

¿Qué entidad será la encargada de consolidar la deuda?

– La Comisión de Mercado Financiero será quien reúna la información consolidación de deuda.

Caso IPC : “Me gustaría que este tipo de situaciones se resuelvan cuanto antes”

La comisión de expertos que asesoró al gobierno sobre el proyecto de ley para fortalecer el INE entregó sus recomendaciones, ¿cuál es el balance que hace de ese trabajo?

-Recibimos la propuesta de la comisión. Básicamente lo que ellos establecen en su documento tiene que ver con el gobierno corporativo. Entre los puntos centrales de su propuesta se fija que el consejo sea parte del INE, de manera que también pueda proponer estándares estadísticos a nivel nacional. Es una buena sugerencia y lo estamos estudiando. Queremos que el consejo este integrado en la gestión del INE. Que esté más involucrado en la estrategia. El INE tiene que ser el organismo que genere estándares estadísticos del país y mejore sus procesos externos.

La comisión también recomendó que el nombramiento de los integrantes del consejo sea a través de una designación del Presidente de la República y ratificación del Senado. Además, el director sea por Alta Dirección Pública, ¿se inclinan por esa fórmula?

-La comisión define un proceso para el nombramiento del director del INE a través del sistema de Alta Dirección Pública y los consejeros serían propuesto por el Presidente, pero ratificados por el Senado.

Ambas materias la estamos estudiando, pero es la opción más probable. Esperamos ingresar la indicación a fines de marzo.

Sobre el caso IPC, ¿ha tenido alguna información sobre el proceso de sumario interno o del Ministerio Público?

-No, porque la auditoria interna no puede emitir juicios. Lo mismo pasa con la investigación del Ministerio Público que sigue su curso.

¿ Le preocupa que este proceso se demore tanto sin saber bien qué fue lo que paso?

-Me preocupa. Me gustaría que este tipo de situaciones se resuelvan cuanto antes. No es bueno que queden dando vuelta por tanto tiempo estas situaciones.

