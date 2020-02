«La mayoría de las organizaciones decidimos realizar llamado a marcar el voto con AC para manifestar opción clara por una verdadera Asamblea Constituyente soberana y originaria», señala parte de la declaración que un sector de la Mesa de Unidad Social -encabezado por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el líder de No + AFP, Luis Mesina, y el dirigente de la Confusam, Esteban Maturana-, a comienzos de esta semana. Una postura reafirmada por el propio Aguilar, quien en conversación con CNN Chile, sostuvo que este hecho podría ayudar a dejar en claro cuántas personas quieren una Asamblea Constituyente «soberana».

Esta decisión no fue compartida por la totalidad de la Mesa de Unidad Social. El secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, se refirió días después en La Tercera a la idea planteada por Mesina y sostuvo que «hay cosas que no ayudan, y cada uno es grande para saber cuáles son. Llamar a marcar el voto no fue una decisión ni compartida ni la más inteligente«.

Una postura similar tuvo Fernando Atria, uno de los principales impulsores de llamar a marcar AC en las elecciones de 2013, quien señaló a Emol que en esa ocasión se había realizado esta acción porque «era por algo que estaba totalmente excluido de la discusión», algo que en este caso «no se justifica«.

En medio de esta controversia, un sector de la oposición ha visto esta situación como un intento de un sector de la Mesa de Unidad Social para intentar «desestabilizar» el proceso constituyente. Al respecto, el ex ministro de la Secrtaria General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo (PS), sostiene que el llamado a marcar AC en el voto «no favorece la opción apruebo del plebiscito, porque es sin duda la posibilidad de que ese voto se declare objetado o nulo, lo que genera un conflicto completamente artificial«.

El ex titular de la Segpres, incluso, plantea que dentro de la Mesa de Unidad Social hay «personas que no están de acuerdo con el tipo de regulación que se ha hecho para constituir una Convención Constituyente y consideran que esta convención no tiene los plenos poderes que ellos quisieran que hubiera tenido una Asamblea Constituyente».

En tanto la vicepresidenta del Partido Radical, la diputada Marcela Hernando, sostiene que la idea propuesta por Unidad Social es «muy arriesgada, ya que siempre la oposición tiene problemas para tener apoderados en todas las mesas y el oficialismo podría anular esos votos». La legisladora enfatiza en que no está de acuerdo «en contaminar el plebiscito».

Una opinión distinta es la de el vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, quien descarta que este tipo de hechos sean una «conspiración». «Fue un gustito (…) todo lo demás es secundario«, asegura el ex vocero de gobierno.

Mientras que el presidente de la DC, Fuad Chahín, califica estos dichos como una «irresponsabilidad y un absurdo que no tiene ninguna justificación«. El líder de la Democracia Cristiana además sostiene que algunos dirigentes por tratar de ganar «notoriedad lo que están haciendo es tener iniciativas que son absolutamente inexplicables y que pueden terminar generando una confusion inconveniente«.

Es que la Mesa de Unidad Social ha llamado constantemente a marchas y paros nacionales, que han desembocado en violentas jornadas de protestas, como la del pasado 12 de noviembre en la que el Presidente Sebastián Piñera casi decretó Estado de Excepción por segunda vez, a raíz de los hechos de violencia y saqueos que se produjeron en diferentes lugares del país. Además, la organización respaldó públicamente el boicot a la PSU organizada por la ACES. Incluso, fueron uno de los últimos actores sociales en sentarse a conversar con el gobierno tras el estallido del 18 de octubre.

Uno de sus líderes, Luis Mesina, ha estado en la polémica últimamente luego de afirmar en la actividad Conversatorios constituyentes que «dada la capacidad de movilización, los constituyentes se constituyan en la primera reunión y se autodeclaren soberanos y se acaba todo. Se cierra el congreso inmediatamente». En esa misma línea el dirigente de No + AFP sostuvo que el plebiscito del 26 de abril se tenía que ganar con dos tercios a lo menos. «Eso está en disputa. Yo no estoy seguro de que ganemos con tanta ventaja», expresó Mesina.

Estas declaraciones generaron cuestionamientos por parte de la oposición. Uno de ellos fue el del senador Felipe Harboe (PPD), quien señaló a través de su cuenta de Twitter que por sus dichos tendría «responsabilidad en la pérdida de votos en la opción apruebo». Mientra que sobre este punto, Viera-Gallo señala que «los que están planteando una idea de una Asamblea Constituyente con plenos poderes están en contra del proceso constituyente que se acordó por parte de los partidos en noviembre».

Por Bastián Garcés para ellibero.cl

