En su oficina, entre varios recuerdos y fotos familiares, hay dos imágenes. Una es de la expresidenta Michelle Bachelet, la otra, del Presidente Sebastián Piñera. “Es que colecciono presidentes”, dice entre risas el alcalde de Renca, Claudio Castro.

¿Le gustaría ser Presidente de Chile?

No, yo hoy día estoy preocupado de ganar la reelección. Quiero ser un muy buen alcalde de Renca, que podamos seguir trabajando para que esta comuna crezca.

A sus 36 años, el exmilitante de la DC asegura que quiso poner la foto de los dos mandatarios porque cree en la institucionalidad. “Llegué con la Presidenta Bachelet, luego asumió Piñera. Es lo que corresponde”, dice. Pese a que durante estos últimos meses, en medio de la crisis social que irrumpió el 18 de octubre, Castro ha sido crítico de las decisiones del gobierno y del sistema político del país, cuestionamientos que no han pasado desapercibidos y fueron comentados durante la presentación que realizó el miércoles 29 de enero en Enade, el evento empresarial más importantes del año. “El Estado de Chile trata distinto a sus ciudadanos dependiendo de dónde viven”, dijo.

¿Qué mensaje quería entregar a los empresarios?

En ese público había un apoyo mayoritario a esta idea de que el proceso constitucional va a traer un colapso institucional o vamos a convertirnos en ‘Chilezuela’. Mi invitación era a confiar en la población. Durante años ocupamos una frase de (Eduardo) Frei Montalva para el proceso constituyente del 80 en el Teatro Caupolicán. Él decía, frente a un plebiscito que no tenía las condiciones mínimas para ser plebiscito, que la democracia no es el caos. Y es importante ratificar eso en el mundo de las empresas, la democracia no es el caos. Yo tenía conciencia de que iba a encontrarme con un grupo de personas que a lo mejor conocen los datos de desigualdad, pero no la experiencia. Sí, porque hay una distancia grande entre la élite de nuestro país, quienes administran el poder, o quienes administramos el poder, y la realidad. El 75% de nuestras viviendas son sociales y gran parte de nuestros vecinos viven en condición de hacinamiento, con un pasaje que no tiene veredas, con peladeros, sitios eriazos donde se bota basura y después en televisión vemos que en Las Condes están inaugurando paraderos como en Londres. Eso es una experiencia de la desigualdad y con el tiempo va instalando frustración en la población, angustia, y si a esta dimensión territorial le sumamos, además, otras de las causas de la crisis, que son los abusos, bueno eso es lo cotidiano.

¿Falta empatía en el mundo empresarial?

Yo diría que en el poder empresarial y en el poder político. Ese mismo día en la Enade había declaraciones como las de un candidato a presidente de la CPC que decía que si estuviéramos en Inglaterra o en algún país desarrollado él confiaría en el proceso constituyente, pero estamos en Chile, entonces cómo vamos a confiar. En mi presentación ocupé una imagen del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que dijo que el Compin estaba lleno de felicitaciones; yo podría derivarle a los vecinos que vienen para acá al ministro Mañalich. Todo eso es falta de empatía y una falta de empatía que tiene que ver con estar muy lejos de la ciudadanía. Yo creo que eso explica esta idea de que los alcaldes de repente pasamos a ser los sobrevivientes del naufragio del mundo político-institucional. Los alcaldes estamos cerca de la realidad y un alcalde de derecha, de izquierda, de comuna grande o chica va a estar de acuerdo con eso. El reflejo fue nuestra declaración del 22 de octubre, donde hacíamos un llamado al gobierno a terminar con la desigualdad, a un nuevo pacto social que era una nueva Constitución.

/Entrevista de María José Ahumada para La Tercera/gap