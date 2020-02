Nuestro móvil es una sofisticada máquina de ingeniería de la que dependen muchos factores para que todo funcione correctamente. Uno de esos factores es nuestra mano y el paso del tiempo, ya que el rendimiento de nuestro móvil se verá afectado después de mucho uso. Sin embargo, no es nada que no tenga solución.

Es muy común que pasado un tiempo, nuestro terminal comience a reducir su rendimiento. El uso continuado y las múltiples apps instaladas y desinstaladas constantemente, hacen que la frescura del primer día desaparezca. Vamos a ver qué podemos hacer para que nuestro móvil vuelva a estar como el primer día, mediante algunos trucos y ajustes.

Cómo mejorar el rendimiento

Muchos de estos trucos tienen como finalidad llevar un manteniendo al día del terminal, aunque como veremos más adelante, la solución final pasar por dejar el dispositivo exactamente igual que cuando lo sacamos de la caja el primer día.

Limpiar el dispositivo

Muchos móviles incorporan su propio limpiador en los ajustes del sistema. Si no es así, podremos descargar una app de terceros como Google Files. Esta aplicación dispone de un potente limpiador de archivos basura, que en muchas ocasiones hacen que el rendimiento del dispositivo sea mucho peor.

Descargar Files desde Google Play

Desinstalar las aplicaciones que no usemos

Muchas de estas apps se ejecutan en segundo plano aunque nunca las usemos. Conviene darse una vuelta por el gestor de aplicaciones de nuestro terminal y borrar todas aquellas que ya no usemos. Además de ahorrar espacio y liberar la caché, evitaremos que su ejecución ralentice nuestro móvil.

Eliminar la caché de las apps

Tras bastante uso, las apps van “comiendo” memoria al dispositivo, que debe usarla y consumir recursos cada vez que se ejecutan. Para evitarlo conviene limpiar la “caché” o memoria de estas aplicaciones de vez en cuando. Para ello acudimos a las opciones de las aplicaciones y borraremos la caché una por una. Es muy posible que al entrar de nuevo a algunas apps, tengamos que volver a introducir datos como el usuario o la contraseña, pero sin duda el rendimiento del móvil mejorará.

Mantener el software actualizado

No son pocos los usuarios que tienen mensajes avisando de actualizaciones pendientes. Esto nunca debe pasarse por alto, ya que en casi todas las actualizaciones que lanzan los fabricantes se incluyen mejoras en la estabilidad y el rendimiento del sistema o sus aplicaciones. Debemos por tanto ejecutar cualquier actualización pendiente sin demora.

Apagar el móvil

¿Cuánto tiempo hace que no apagas el móvil? Un gesto tan sencillo como apagar el móvil al menos una vez cada dos días, permitirá al sistema reiniciar su caché y arrancar más fresco. También podremos cerrar definitivamente alguna app que se encuentre en segundo plano consumiendo recursos.

Potenciar el rendimiento

Si pasamos mucho tiempo jugando es muy normal que pasado un tiempo el rendimiento baje. El procesador se auto-protege de sobrecalentamientos reduciendo su velocidad y por ende lastrando la experiencia y la fluidez. Llegado este caso pudiera estar bien instalar alguna app de terceros como Gaming Mode. Dispone de una opción que liberará la RAM y eliminará apps en segundo plano para que todo vuelva a funcionar a las mil maravillas.

Descargar Gaming Mode desde Google Play

Eliminar todas las animaciones

Es un método algo rudimentario, pero hará que nuestro móvil vaya más fluido. Para ello debemos ir al menú de Ajustes/Acerca de y tocamos 7 veces en el número de compilación. Una vez hecho aparecerá la ventana «Opciones de desarrollador». Vamos hasta «Animaciones» y reducimos todas las opciones de 1X a 0.5X. De esta forma notaremos un aumento en la velocidad cuando nos movemos por el sistema o cuando cerramos o abrimos aplicaciones.

Restaurar a valores de fábrica

Es el método más tedioso y tardío y al que no queremos nunca llegar. No obstante, si el rendimiento de nuestro terminal es demasiado lento y no se soluciona con ninguno de los consejos anteriores, es preferible eliminar el problema de un plumzado. Restarura a valores de fábrica dejará el terminal como nuevo, ya que elimina cualquier rastro de nuestra actividad. Lo más importante es no olvidarnos de realizar antes una copia de seguridad de todo aquellos que nos importa y que esté almacenado en la memoria interna del dispositivo.

/psg