Minuto 54 y nadie lo podía creer. Universidad de Chile nuevamente sufría con las expulsiones y en esta oportunidad fue su goleador. Joaquín Larrivey recibió, en menos de dos minutos, dos tarjetas amarillas que dejaron a los azules con diez hombres otra vez en menos de una semana.

En esa línea, posterior a la goleada ante Unión La Calera, fue el mismo Larrivey quien se encargó de hacer su mea culpa tras ver la tarjeta roja. “Es un error mío y me hago cargo. No me lo puedo permitir. Es una irresponsabilidad de mi parte haber dejado al equipo con diez jugadores”, declaró.

El máximo artillero del Campeonato Nacional 2020 no estará disponible para el próximo cotejo de los estudiantiles en el torneo, cuando visiten el sábado a Santiago Wanderers

/Eduardo Méndez Garín