El Barcelona debió sufrir en el Benito Villamarín, casa del Betis, pero consiguió su objetivo: sumar de a tres para calmar las aguas que golpearon al club catalán durante las últimas semanas.

A los cuatro minutos, VAR mediante, se encontró en desventaja por el penal convertido por Canales.

No tardaron los de Quique Setién en reaccionar. En realidad, Lionel Messi no tardó en reaccionar y habilitó magistralmente a Frenkie De Jong para que el ex Ajax iguale las acciones.