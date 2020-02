Morgan Island, ubicada al norte de Beaufort en Carolina del Sur, también es conocida como Monkey Island. Obtuvo su apodo de la colonia de aproximadamente de 4.000 monos Rhesus que habitan en el lugar. Sin embargo, la población no es nativa ya que los monos fueron reubicados en la isla desde La Parguera, Puerto Rico. A medida que los monos infectados con el virus del herpes B comenzaron a escapar de La Parguera, Carolina del Sur ofreció a reubicar la colonia en su isla deshabitada Morgan.

Actualmente, la ley prohíbe visitar la isla por su propia seguridad (así como la de los monos). Las únicas personas que pueden acceder a la isla son investigadores que trabajan para el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), quienes son dueños de los monos que habitan el lugar. Pero son muchos los que aseguran que la isla alberga unas grandes instalaciones, un laboratorio similar al del Centro de Enfermedades de Plum Island (PIADC), ubicado en el condado de Suffolk, Nueva York. En este lugar se practicaría todo tipo de experimento con patógenos, y lo pero de todo con animales. Y esto tal vez explique la aparición de extraña criatura parecida a un pez con dientes grandes y sin ojos en una playa en cercana.

Otra extraña criatura

El atroz animal fue encontrado por Erika Constantine, que estaba paseando con su perra y sacó su cámara para tomar algunas imágenes. La joven de 25 años dijo que estaba caminando en un área llamada Sunrise Park cuando hizo el descubrimiento.

“Llevo a mi perra, River, con mucha frecuencia”, explicó Erika al diario británico Daily Star. “Estábamos paseando, y ella se acercó. La vi olfateando y eso es lo que me hizo caminar hasta allí porque solo hace eso si algo está muerto o si hay algo interesante para ella”.

La criatura es principalmente todo hueso, con una aleta esquelética o caja torácica sobresaliendo y algunos dientes en su boca. Incapaz de distinguir a la criatura, la joven compartió imágenes del animal en Internet para tratar de encontrar algunas respuestas, pero parece que nadie ha sido capaz de identificarlo.

“Honestamente, no sabía qué era”, añadió Constantine. “Era del tamaño de un perro pequeño, pero su cuerpo sugiere que definitivamente no es un perro. He vivido aquí durante unos cinco años y nunca me he encontrado con algo así. Pensé que alguien diría, ‘Oh, es como una foca’, y luego seguiría mi día, pero sorprendió a mucha gente. Hay tantas teorías sobre lo que es. Los policías dijeron que era una zarigüeya, definitivamente no es una zarigüeya. La gente decía que era un perro, también que era una iguana. Alguien dijo que era un gato montés, lo cual era interesante porque tienen costillas similares”.

Entre las otras posibilidades es que se trata del mítico chupacabras, o una criatura mutante. En su búsqueda para resolver el misterio, Constantine se ha puesto en contacto con un profesor del Colegio de Charleston, pero aún no ha recibido una respuesta. Pero la mujer también tiene su propia teoría, ya que cree que podría provenir de una isla restringida cercana, que está habitada por monos y fuera del alcance de los visitantes humanos.

“Técnicamente se llama Morgan Island, pero se la conoce como Monkey Island”, explicó Constantine. “No está habitado por humanos, son todos monos. Ahí es donde viven todos los monos que el gobierno probó. Creo que desafortunadamente uno de los monos de Monkey Island pudo haber sido arrastrado por una corriente, la marea alta o lo que sea y luego se dirigió a Charleston. No sería realmente la primera vez, mi amigo en realidad encontró un fósil de mono en la playa hace un tiempo”.

Como hemos comentado anteriormente, los monos pertenecen al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aunque el instituto dice que no realizan investigaciones de enfermedades en la isla, más allá del seguimiento de los monos. Pero esto no ha evitado que el lugar se convierta en fuente de leyendas e historias de conspiración del gobierno desde la década de 1970.

Dejando aparte esto, lo único que se sabe es que los monos originalmente se usaron para ayudar a encontrar una vacuna contra la poliomielitis. La ley estatal y federal prohíbe estrictamente las visitas a la isla. Los monos Rhesus salvajes, infectados o no con enfermedades, pueden ser extremadamente peligrosos. Sea lo que sea, Constantine está contenta con su descubrimiento, y agregó que fue increíble.

“Estaba súper emocionada de descubrir qué era y obtener las opiniones de otras personas al respecto. Cada vez que voy a la playa, siempre mantengo los ojos bien abiertos porque no sabes lo que va a pasar”, concluyó Constantine.

De nuevo estamos ante una nueva e inquietante criatura que nadie, hasta el momento, ha podido explicar. Es cierto que puede ser los restos de un animal, pero también es muy cierto que podría ser algún experimento escapado del laboratorio secreto de Monkey Island.

