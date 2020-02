¿Cuál es el mejor cortometraje de acción real? The Neighbor’s Window, de Marshall Curry, que aborda una problemática muy actual: la conexión que sentimos hacía la vida de las personas desconocidas. En una categoría de lo más diversa -con realizaciones de distintos países- el mejor documental es American Factory, de producción norteamericana. Se detiene en un multimillonario chino que decide abrir una fábrica en la base de una planta abandonada de General Motors, en Ohio. Como mejor cortometraje documental ganó Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl).