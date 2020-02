El ministro de Economía, Lucas Palacios, manifestó esta mañana toda su molestia por el polémico audio filtrado en el que el exdiputado de la UDI, Gustavo Hasbún, lo nombra en una conversación para pedir dinero a cambio de favores, y que se enmarca en una investigación que está llevando adelante la Fiscalía de Alta Complejidad.

“Estoy molesto con esta situación porque incluso esas palabras en que podría estar involucrado ya me dan rabia”, dijo el ministro, recordando el desmentido que emitió en la jornada de ayer.

En esa línea, el secretario de Estado aseguró que todas las reuniones que había tenido en el Ministerio de Obras Públicas, cuando se desempeñó como subsecretario de esa cartera, las hizo a través de la Ley de Lobby, “porque es la única manera de conducir las cosas conforme a la ley”.

Palacios explicó que Bruno Fulgeri, contratista del MOP que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía contra funcionarios del Departamento de Vialidad, tenía 4 contratos en La Araucanía con el MOP “y a los cuatro contratos le dimos término por anticipado”, y “les cobramos las garantías”.

Detalló que en enero de 2019 lo recibió con su equipo técnico por la plataforma lobby y que él hizo ahí sus descargos. “Lo consideramos improcedente y en febrero de 2019 lo retiramos del registro de contratistas. Lo suspendimos del registro den contratistas porque abandonó los cuatro contratos, porque cometió esas irregularidades sin terminar las obras”.

La autoridad manifestó de manera insistente su molestia con esta situación. “Yo pude haber cometido muchos errores profesionales en mi vida. Una vida profesional que partió desde el colegio, porque las cosas a mí no me han salido fáciles. He trabajado en el colegio, la universidad. Durante toda mi vida he tenido que trabajar. Las cosas no me han salido fáciles. Nadie me ha regalado nada, no he tenido tampoco ningún pituto para conseguirme nada y he podido cometer muchos errores profesionales pero nunca he cometido un acto que esté reñido con lo que yo considero que es correcto y con la probidad”, sostuvo.

Gustavo Hasbún

Durante la entrevista, el ministro también fue consultado por su relación con el exdiputado Hasbún. Palacios dijo que no lo conocía mucho, que se relacionaron cuando trabajó para la campaña del presidente Sebastián Piñera y que no se llevaron muy bien.

“Lo conozco bastante poco (…). Él en el audio hace ver como que tuviera una relación cercana a mí lo cual es falso. Yo nunca me tomado un café con él, nunca he comido con él, nunca me he tomado un trago con él. Solo lo conozco socialmente porque esta persona fue exdiputado de la UDI”, reveló.

“La única relación que tuve fue en la campaña del presidente Piñera y él estaba de candidato a senador por La Araucanía donde no tuve una muy buena relación con él. Él quería estar más informado respecto de ciertas actividades que iba a hacer el Presidente en la región, cosa que nosotros le informábamos igual que al resto de los candidatos”, agregó.

El ministro de Economía detalló también que habló con el presidente Piñera de esta situación y que el jefe de Estado le manifestó su respaldo. “Le pareció bien que yo tuviera que explicar esta situación”.

En ese contexto, manifestó con énfasis que no tiene ninguna intención de comunicarse o reunirse con el exdiputado Gustavo Hasbún. “No, ¿por qué? (reunirme). Yo no tengo porqué meterme en sus conversaciones con otras personas. Yo prefiero no tener ninguna relación con él de ninguna naturaleza ¿Por qué voy a estar llamándolo ahora? ¿Para decirle qué? Ahora, a mi me parece muy mal lo que él hizo, que esté utilizando mi nombre”, afirmó.

