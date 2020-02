Durante el última fin de semana, el comediante Ernesto Belloni fue pifiado y bajado del escenario en el Festival de Iquique. Distintos registros del momento se viralizaron en redes sociales, en los que se acusaban al humorista de chistes «inapropiados».

Sin embargo, el artista que encarna al Che Copete decidió romper el silencio y aclarar la situación.

«La gente está reaccionado, antes estaba más calladita. Yo noté que, aquí, en Iquique, antes de salir había una reprobación que yo estuviera ahí», aseguró al matinal Bienvenidos.

«Yo estaba en una escalera, al costado del escenario, y se sentía el ‘que se vaya’, ‘que se vaya’. Antes. Cuando caché, apuré, apuré», continuó Belloni.

ESTABA PLANIFICADO

Antonio Cossio (@acossiosaez), testigo del incidente, compartió distintos registros inéditos del momento. En los videos se ve que, efectivamente, como mencionó el comediante, las pifias surgieron apenas se inició el show.

Funa planificada

«La verdad es que fue bastante incómodo, el público no le acomodaba para nada. Era público joven, había salido Moral distraída y venía Miranda», comentó Cossio a La Cuarta.

«Lo que escuché en el público era que estaba planificado funarlo. Y decían (cuando los animadores decían) ‘viene Ernesto belloni’, abucheaban», añadió.

Apoyo a Belloni

Según el comediante, una vez finalizada su presentación salió a comer y recibió el apoyo de personas del público. «Pasaban los cabros y me decían ‘don Ernesto, no es culpa suya, pero nosotros no queremos reírnos, queremos que no den soluciones’. Eso me decían los cabros», contó.

«Si tú estás haciendo un rutina que no le gusta a la gente, puede que la gente comience a reaccionar, pero siempre hay un plan B; pero cuando tú entras y ya hay un rechazo, es difícil. Tú no te estás explicando lo que está pasando», cerró.