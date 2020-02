Minutos de tensión vivió Domingo Vega Urzúa, conocido como Américo, en su natal Arica el pasado fin de semana, cuando en medio de su show increpó a parte del público que exclamaba consignas en contra del gobierno y el presidente Sebastián Piñera.

El contexto era el festival “Con la Fuerza del Sol” hasta donde llegaron miles de personas. Según se puede apreciar en videos difundidos en redes sociales, los problemas para el cantante comenzaron desde un comienzo.

“Si quieren sangre por mi parte no la van a tener porque yo no soy el responsable. Pero sí puedo usar el micrófono para transmitir este mensaje”, indicó en un comienzo.

No obstante, de acuerdo a lo que se aprecia, una persona en particular continuó con los gritos en contra del gobierno, lo que motivó una nueva intervención del artista chileno. Esta vez, sus dichos fueron más agresivos.

“Te invito a pasarla bien, a disfrutar de nuestro carnaval. Y si no la pasas bien alguien por favor que le convide un poco de espuma y se entierre los dos dedos bien metidos en la r…”, recriminó.

Luego añadió que: “En mi Arica no, en mi Arica no hermano. No vas a venir a joderle la fiesta a la gente. Pásenlo bien, el mensaje llegó hace rato. No seas tonto como los que creen que son tontos”.

En el lugar, los dichos de Américo generaron aplausos del público; muchos de ellos incluso pidieron al hombre que se retirara del lugar y dejara seguir con el espectáculo, que marcaba el cierre del festival ariqueño.

Este martes, el nombre “Américo” se convirtió en tendencia en redes sociales, generando opiniones divididas entre internautas que estaban a favor y en contra de sus dichos, en el evento antes mencionado.

/psg