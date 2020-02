El proyecto que responsabiliza a la banca frente a fraudes con tarjetas está a un paso de convertirse en ley, ya que tras su paso por la Comisión Mixta, sólo le resta ser votado en la Sala de la Cámara de Diputados y del Senado.

Pero mientras eso ocurre, ya hay un balance de la evolución del uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito en el país: la tasa delitos por cada 100.000 habitantes subió de 332,4 en 2018 a 477,4 en 2019, lo que implica un alza de 43,6%, la mayor variación en tres ejercicios, según cifras entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

En tanto, en términos de número, durante 2019 se registraron 87.908 casos policiales, es decir, 27.160 casos más que en 2018, equivalente a un alza de 45%.

¿Por qué se produjo un alza? “Esto puede deberse a una mayor utilización de ‘dinero plástico’, ya que muchos locales comerciales han adherido a la compra con tarjetas. El año pasado, además, BancoEstado lanzó el sistema ‘Compraquí’, lo que permite comprar con tarjetas de crédito en comercios más pequeños, como quioscos y locales de barrio. Esto aumenta la frecuencia del uso de tarjetas en la compra y, por tanto, hay mayor exposición al fraude”, comenta Carlos Quintana, subsecretario (s) de Prevención del Delito.

La Asociación de Bancos no se quiso referir al tema.

El peak de 2019 se presentó en mayo, cuando se contabilizaron 10.142 casos, mientras que la menor cantidad de casos fue en octubre, mes en que inició la crisis social. El resultado es diferente a lo registrado en 2018, donde el peak ocurrió en diciembre, con 7.185 situaciones de fraude con tarjeta, y el mes más bajo fue febrero.

Los casos policiales ocurrieron con mayor frecuencia de lunes a viernes entre las 8.00 y 15.59 horas, concentrándose principalmente después del mediodía.

El 73,4% de los casos se concentró en la Región Metropolitana (57%), Valparaíso (10,3%) y Biobío (6%). Pero las regiones que con mayores aumentos en la tasa de casos policiales fueron Atacama (111,4%), Arica y Parinacota (101,7%) y Magallanes (93,1%).

Víctimas

Como los “casos policiales” mencionados anteriormente contemplan denuncias de personas y empresas, además de las detenciones que realizan las policías ante la ocurrencia de delitos flagrantes, la cifra que considera la Subsecretaría para medir las “víctimas” es menor, pues son sólo considera las denuncias de personas naturales o jurídicas.

Así, según estos datos, entre enero y diciembre 2019 se registraron un total de 74.680 víctimas por este delito, lo que en comparación a igual período 2018 significa un alza de 42%.

La mayor cantidad de víctimas son hombres, pues fueron el 53,7% del total. Por edad, lideran las personas de entre 30 y 49 años, ya que el año pasado fueron el 45,6% del total de víctimas. Luego, los más afectados fueron aquellos que tienen entre 50 y 65 años, representando el 24,1% del total.

A nivel nacional, el 61,8% de las víctimas se concentró en la Región Metropolitana. Le sigue Valparaíso, que agrupa el 9,9% del total de las víctimas. A nivel de comunas en la capital, Santiago (5.484 personas) es donde hubo más víctimas, luego Las Condes (4.029), Providencia (2.905), Maipú (2.800), y Puente Alto (2.425).

Es más, la Región Metropolitana es donde se registró el mayor aumento de 2019, con 12.403 víctimas más que en 2018.

¿Cómo prevenir fraudes? Quintana cuenta que “la subsecretaría recomienda el uso de billeteras que impidan la clonación remota de tarjetas, y entrega porta tarjetas que impiden la clonación”. Además, aconseja que, en el caso de pagos en el comercio, no se pierda de vista la tarjeta, que el plástico no pase por más de un lector y, “si se sospecha que la máquina está adulterada, ingresar una clave errónea porque, si la máquina acepta el pago, quiere decir que el dispositivo está clonando las tarjetas. La recomendación es siempre avisar a Carabineros y no actuar solo”.

