El presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, habló sobre los problemas que han enfrentado algunas exportaciones de fruta chilena a China por los efectos del coronavirus (Covid-19). Afirmó que “de apoco” las cosas irán retornando a la normalidad y sostuvo que si bien el tema lo están siguiendo con atención, aún la mayor preocupación del sector dice relación con la crisis hídrica por la que atraviesa el país.

“Lejos uno de los grandes problemas que tenemos en la agricultura y en particular en la fruta es el agua. Sobre el 85% de la fruta es agua, por lo tanto no podemos pensar en crecer, invertir y mejorar si no tenemos agua”, recalcó.

Por lo tanto, expuso que enfrentar los problemas hídricos “quizás es mucho más importante hoy día que una contingencia sanitaria, que es importante a nivel mundial, como el coronavirus”.

“Para nosotros el agua es algo que nos viene golpeando desde los últimos 10 años y todos los años aumenta de forma exponencial”, dijo, por lo que hizo un llamado a que todas las medidas que se han planteado para hacer frente al la escasez de agua en distintas mesas técnicas “tengan un sentido de urgencia. Hoy día necesitamos acciones concretas”.

“La sequía nos está golpeando, desde hace mucho tiempo, y este es un país que ha dejado de invertir en el agua. Creo que es súper importante tomar esto así como se tomó en su tiempo el tema energético (…). La conciencia de la escasez de agua no es tan en la práctica, es más de arriba (…). Lo que necesitamos es conciencia de verdad e inversión en agua, en matrices hídricas, así como se tomó la matriz energética”, añadió.

Y en cuanto a la discusión en el Parlamento de la modificación al Código de Aguas, el líder de Fedefruta apuntó que “hoy día las grandes modificaciones que se quieren hacer es otorgar (derechos de aprovechamiento de agua) a 30 años. Las inversiones agrícolas son de largo plazo, algunas se piensan a 50 años, por lo tanto esto podría limitar el financiamiento”.

“Por otro lado, también hay muchos derechos de agua que no se están ocupando”, señaló, subrayando la importancia de que aquellos sean utilizados. Valenzuela analizó la mesa público-privada convocada por el Gobierno para analizar los efectos del coronavirus, se refirió a las cajas de fruta donadas a China y recalcó la importancia se seguir abriendo mercados.

