El empresario Bruno Fulgeri, quien acusó al exiputado de la UDI, Gustavo Hasbún, por presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región de La Araucanía, será formalizado por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales.

Así lo notificó el Poder Judicial, indicando que la audiencia se realizará el 23 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en el Juzgado de Garantía de Temuco.

“Notifíquese personalmente o en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil al requerido Bruno Fulgeri Sagredo, por el Centro Integrado de Notificaciones Judiciales de Temuco, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, esto es, de que si no comparece se puede decretar su detención”.

Con lo anterior, el empresario se suma dos querellas en su contra, una interpuesta por el exparlamentario por injurias graves con publicidad y otra por giros dolosos.

Según afirmó el dueño de la constructora SGYC, Habún le pidió“ $30 millones en una primera instancia y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministro”.

De igual forma, descartó que el audio que reveló la situación, correspondería a una asesoría, tal a como había afirmado el exdiputado.

