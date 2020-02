Los dirigidos por Quique Setién están teniendo una irregular temporada, fueron eliminados de la Copa del Rey y están segundos en la Liga detrás del Real Madrid.

Problemas defensivos y las sensibles bajas de Dembélé y Luis Suárez en la zona de ataque son algunos de los factores que explican el incierto momento de los blaugranas.

César Luis Menotti, extécnico de los culés y la selección argentina , analizó en Sport la actualidad del equipo donde milita Arturo Vidal, y utilizó al chileno para ejemplificar una de las carencias.

“Sabemos que Ter Stegen es titular, Piqué y Messi pero no sabemos quiénes son el resto de los jugadores del equipo dependiendo de las decisiones del entrenador y las lesiones. Sobre todo no sabemos quiénes jugarán en el mediocampo. Ese me parece que es el gran desafío del entrenador, encontrar un equipo titular”, partió indicando.

Después se refirió al ‘Rey’ y las distintas funciones que viene realizando con Valverde y Setién: “Arturo Vidal es un gran jugador. Pero su tarea está mucho más ligada a ser un recuperador que un volante de gol. Ha llegado al área, pero cuando quiere jugar de todo es muy difícil”

En la misma línea, recalcó que “Vidal no puede jugar de ‘9’. Nunca jugó en su vida de delantero. Y si hay alguien que puede ser un falso ‘9’ ese es Messi. No quiere decir que sea un punta de área. Es más fácil que el argentino juegue bien de ‘9’ que lo haga el chileno”.

Finalmente, adelantó sobre el equipo que “van a venir confrontaciones decisivas. Ante el Betis corrigió bastantes defectos, pero también tuvo problemas. La falta de algunos futbolistas no se resuelven tan fácil. Pero necesitará más de la capacidad del entrenador”.

Cabe destacar que el próximo partido del Barcelona será el próximo sábado cuando reciba al Getafe en el Camp Nou desde las 12 horas.

/Eduardo Méndez Garín