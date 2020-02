🛑La constitución, no admite constituyente porque tiene cláusula pétrea, que no admite reforma total

La única forma de constituirla es 🔸FALSIFICAR🔸1 ley de reforma constitucional, y eso es Inconstitucional.

"Osea nuestros politicos coludidos, no respetan la ley"#RECHAZOyNULO pic.twitter.com/CHJQEpB57Z

— AdríReyes 🍃 ☆ RECHAZO ☆ (@DianaR2010) February 10, 2020