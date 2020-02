El océano alberga una variedad de vida marina, y muchas de ellas son hermosas, misteriosas y simplemente extrañas. A veces, los vislumbramos raramente cuando lamentablemente aparecen en las playas como resultado de las fuertes tormentas o corrientes marinas. En 2018, aparecieron varias extrañas criaturas marinas que nadie fue capaz de explicar. En mayo de ese mismo año, los habitantes de una ciudad en Mindoro Oriental, en Filipinas, fueron testigos de la presencia de una enorme mancha blanca grisácea, cubierta de pelo, arrastrada a la orilla. El cadáver del misterioso animal medía casi 6 metros de largo y pesaba más de 1.800 kilos. Los expertos dijeron que el globster (un término usado para referirse a criaturas no identificables con pelo y huesos) probablemente era una ballena.

¿Por qué la ballena muerta se veía tan extraña? AL parecer la acumulación de gas dentro de la cavidad del cuerpo causa hinchazón y distorsión. Varias partes se caen o son arrancadas por los tiburones mientras flota. Además, lo que parece ser “pelo” en el cuerpo son realmente restos de músculos y grasa. Pero esta explicación no convence a todo el mundo, que consideran que los globsters son criaturas marinas que han logrado sobrevivir al paso del tiempo. Y ahora, los restos de una misteriosa bestia marina ha aparecido en una playa escocesa.

Un globster en una playa escocesa

Mientras la tormenta Ciara azotaba al Reino Unido, una fotografía desconcertante provocó una discusión interesante en las redes sociales. El periódico escoces The Scottish Sun compartió la imagen de un cadáver en descomposición de una enorme criatura marina. La foto en cuestión muestra a un niño posando sobre la cabeza del animal. La mayor parte del esqueleto del animal está expuesto, revelando una larga cola que se estrecha y lo que parecen ser dos cuernos que sobresalen.

La misteriosa criatura apareció en la playa de Aberdeenshire el domingo 9 de febrero. Se cree que los restos surgieron en la playa debido a la tormenta Ciara. Si bien las autoridades escocesas aconsejaron a las personas mantenerse alejadas de los restos en descomposición, el joven al intrigante esqueleto.

Centenares de personas comentaron la imagen original publicada en Facebook. La mayoría de los usuarios dijeron que podría tratarse de algún tipo de ballena o delfín. Al mirar los dos huesos en el frente que parecen cuernos, algunos creyeron que el cadáver era el de un tiburón zorro. Los tiburones con hermosas colas alargadas se ven con frecuencia en las aguas de todo el Reino Unido durante el verano.

Desechando la posibilidad de que se tratara de un tiburón, un usuario señaló que las vértebras caudales del animal indicaban que pertenecía a una orca o un delfín. Otra persona agregó que las vértebras parecían hechas para movimientos de lado a lado, mientras que la columna vertebral de una ballena le permite mover su cuerpo hacia arriba y hacia abajo. Aunque también hubo quien dijo que no fue tomada durante la tormenta, sino que el hallazgo ocurrió hace 11 años. The Scottish Sun no ofreció ninguna información adicional sobre cuándo se hizo la foto.

En declaraciones al Daily Mail, el profesor de biología marina David Lusseau de la Universidad de Aberdeen, dijo que, según la imagen, no estaba claro qué animal era. Necesitaría una mejor perspectiva para confirmar la identidad del animal. Mientras muchos intentan identificar los restos de la criatura, también se ha ofrecido una teoría interesante la cual dice que podría ser los restos del monstruo del lago Ness.

Lo cierto es que no sabemos lo que está ocurriendo últimamente en las playas de algunos países. Hace unos días encontraron los restos de una inquietante criatura cerca de un laboratorio de alta seguridad en EE.UU. El atroz animal fue encontrado por una mujer que estaba paseando con su perra y sacó su cámara para tomar algunas imágenes. La joven de 25 años dijo que estaba caminando en un área llamada Sunrise Park cuando hizo el descubrimiento.

La criatura era principalmente todo hueso, con una aleta esquelética o caja torácica sobresaliendo y algunos dientes en su boca. Incapaz de distinguir a la criatura. La joven decidió compartir las imágenes del animal en Internet para tratar de encontrar algunas respuestas, pero nadie ha sido capaz de identificarlo.

