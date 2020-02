La Mesa del Congreso español, con mayoría del PSOE y Podemos, no admitió el martes una batería de preguntas presentadas por el presidente de Vox, Santiago Abascal, que indagaban sobre el financiamiento de Podemos. El tema reflotó después de que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela, Miguel Ángel Martín, aseguró al medio español OKDiario, que investigan aportes ilegales al partido de Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno español, y las implicaciones entre la colectividad y un programa educativo ecuatoriano.

El Proyecto Prometeo fue un plan promovido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), de Ecuador. Se inició en 2011 por iniciativa del ex Presidente Rafael Correa -actualmente perseguido por la justicia de su país-, y consistía en la entrega de becas estatales que permitían la contratación de académicos de otros países para trabajar en universidades ecuatorianas y así «elevar el nivel de la educación superior».

El diario ecuatoriano Primicias consultó a la Senescyt la lista completa de los participantes que trabajaron en investigaciones académicas, y encontró que 848 personas obtuvieron el beneficio. De ese total, la gran mayoría llegó desde España (269) y Venezuela (156), “y en mucha menor escala de otros países”, reportan. El gobierno de Ecuador gastó USD 54,89 millones en los sueldos de los extranjeros que visitaron su país.

El magistrado Martín detalla que a partir del caso Odebrecht se activó una Convención Internacional de Delincuencia Organizada, y es desde esa instancia que llevan a cabo las indagaciones. «La Presidencia del Tribunal, mi persona, a través de un equipo especializado se ha dedicado a seguir casos relacionados a delincuencia organizada transnacional. Uno de estos casos es el financiamiento y algunos pagos por contratos realizados por instituciones públicas venezolanas a personas que después fundaron un partido político en España y al año lograron obtener victorias en ayuntamientos importantes, como son Madrid y Barcelona y también escaños en el Parlamento».

Martín especificó que se refería a Podemos: «Aparecieron en el continente informaciones de que estuvieron no solo en Venezuela sino también en Bolivia, Ecuador, donde estuvieron vinculados a un programa que se llamó Prometeo, y recibimos documentación de pagos que hizo el gobierno ecuatoriano, a través de este programa Prometeo, a una organización a la que está vinculado Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias». Agregó que hallaron que los fondos hacían una especie de triangulación a través de empresas que están en República Dominicana, México, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y en España.

«Nosotros estamos haciendo un trabajo dentro de la Convención de Delincuencia Organizada. Encontramos presupuestos que ameritan que el gobierno español active sus órganos institucionales, judiciales. El año pasado yo personalmente llevé documentación hasta el Senado de España, ejercí un derecho de palabra. Hemos recibido información de Prometeo, pero hay que seguir revisando y analizando. No tenemos nada conclusivo, lo que sí tenemos es que hay una contratación que amerita investigación porque se repite el mismo libreto que ocurrió en Venezuela. Nosotros seguiremos investigando y cualquier hallazgo será enviado a Ecuador», afirmó el magistrado.

En otra entrega realizada por Primicias, el medio reportó que “académicos vinculados a Podemos se beneficiaron de las becas Prometeo y se volvieron empresarios” al crear el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Mientras que una nota de prensa emitida el martes por Vox tras el episodio en el Congreso dicen: «El programa entró en contacto con la organización Celag -impulsada por Podemos a través de Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero o Alfredo Serrano Mancilla–. De esta manera a la presunta financiación venezolana se uniría la procedente de Ecuador».

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero visitó Chile para participar en el debut del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, Foladh, realizado en enero y promovido por el senador Alejandro Navarro. En la ocasión, Monedero emitió duras críticas, con respecto al rol del Presidente Sebastián Piñera durante la atención a la crisis social que empezó el 18 de octubre.

En una entrevista al diario digital El Ciudadano dijo: “Yo vengo desde España, a trasladar -como miembro de un partido que ahora mismo está en el gobierno- la enorme preocupación que hay en España por el comportamiento de Piñera, por esa represión a los estudiantes, por los esos productos químicos, por las muertes, por el uso de balas de gomas, todo eso nos asusta. Creemos que Piñera ya ha hecho bastante el ridículo intentando colaborar a la desestabilización de América Latina, haciendo representaciones estúpidas mandatadas por los Estados Unidos y, al tiempo, olvida su pueblo. O sea, la democracia en Europa está mirando al Chile democrático y el Chile democrático no está en el gobierno; ahora mismo está en las calles”.

Cuestionamientos similares hizo en otra conversación con The Clinic, donde aseguró que el Presidente hizo “comentarios autoritarios”, que existía “agotamiento de su liderazgo” y remató al afirmar sobre su legitimidad: “Piñera va saliendo por la puerta de atrás de algunos lugares y eso llevará a las élites económicas de las cuales él es su mayordomo, no nos engañemos, a decir este no nos puede ayudar. Puede ocurrir y se comienzan a buscar otros nombres”.

Las preguntas que Vox no pudo hacer en el Congreso español pedían explicaciones sobre un supuesto financiamiento extranjero de Podemos, cuestionaban si los casos se ocultaban por la presencia de Podemos en el Gabinete y si eran el motivo del polémico encuentro entre el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

🎙 Declaraciones de @ivanedlm sobre las preguntas de VOX rechazadas de forma irregular por la Mesa. Podemos ha presionado al PSOE para que no se hable en el Congreso de su financiación ilegal y de la reunión de Ábalos con la vicepresidente chavista ⤵ pic.twitter.com/LILlJrnRAv — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) February 11, 2020

En el pasado Monedero ha sido cuestionado por recibir pagos por asesorías a espaldas del sistema tributario español. En 2013 cobró 425.150 euros de los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, provenientes del Banco del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, fundada en La Habana en diciembre de 2004) por un estudio sobre la viabilidad de una moneda única en Latinoamérica: el sucre (siglas Sistema Unitario de Compensación Regional), realizados en 2010. Monedero facturó sus servicios a través de la empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, que no tenía empleados y ni estructura, y el dinero habría sido depositado en una cuenta personal, para luego transferirlo a las de esta compañía. Los servicios se habrían prestado tres años antes de que estos gobiernos realizaran el pago.

El caso se hizo público en enero de 2015, lo que obligó al politólogo a abonar a la Agencia Tributaria española, el 29 de enero de 2015, 200.000 euros correspondientes al IRPF -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- de 2013. Además, en julio de 2016 la Universidad Complutense de Madrid, de donde es egresado en Ciencias Políticas y académico, lo sancionó con una suspensión de seis meses de empleo y sueldo.

Más recientemente, en Bolivia se investiga a Neurona Consulting, una empresa fundada en México por César Hernández Paredes, que estaría vinculada al politólogo y académico español, a la que el gobierno de Evo Morales le hizo pagos por 1,8 millones de dólares, de acuerdo con información difundida el 13 de enero por el Banco Central de Bolivia.

La fundación asentada en Quito que tiene la mirada puesta en Chile

El financiamiento de Podemos siempre ha estado en entredicho, en particular por sus vínculos con Venezuela, y los gobiernos de América Latina que en su momento promovieron el Socialismo del Siglo XXI. En junio de 2014 diarios españoles publicaron que la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en cuyo consejo ejecutivo aparecieron los tres principales dirigentes de Podemos (Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre) recibió desde 2002 hasta ese momento al menos 3,7 millones de euros del Gobierno de Hugo Chávez, de acuerdo con las cuentas depositadas en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura.

“Tras analizar las cuentas de 2002 a 2012, los ingresos de CEPS revelan varias constantes: en esa década el Gobierno de Hugo Chávez fue siempre su mejor y a veces casi su único cliente; buena parte de los pagos (1,6 millones) fueron por asesorar directamente a Chávez; cobró año tras año por la implantación de un sistema de seguridad social en Venezuela; y además facturó a una decena más de organismos gubernamentales, desde la cadena televisiva Telesur al Ministerio del Interior, para dar clases sobre ‘globalización’, pasando por el Banco Central de Venezuela para medir la ‘percepción socioeconómica’ de los venezolanos”, detalló El País.

Las denuncias que emanan desde Ecuador se vinculan al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), con sede en Quito, que es manejado por académicos cercanos a Podemos. La investigación de Primicias indica que Celag es el heredero del CEPS que tuvo que bajar su perfil hasta desaparecer después de las revelaciones de millonarios cobros a los gobiernos de Correa y Chávez.

“En 2016, Celag reportó ingresos por USD 130.597 y su principal egreso fueron los honorarios, que sumaron USD 78.267. Esos son los últimos datos disponibles: la empresa no ha entregado a la Superintendencia de Compañías la información de 2017 ni de 2018. Tampoco ha publicado la nómina de administradores, socios y accionistas. Esto configura un incumplimiento de la normativa ecuatoriana, y podría ser declarada inactiva y liquidada por no entregar a documentación en dos años consecutivos”, investigó Primicias en 2019.

Celag fue constituido el 17 de agosto de 2015. Los españoles Alfredo Serrano Mancilla y Sergio Martín Carrillo, el argentino Guillermo Oglietti y el ecuatoriano Mauro Andino Alarcón aparecen como sus accionistas. El aporte de cada uno para la constitución de la empresa fue de USD 250, según la escritura difundida por el periódico ecuatoriano.

🇨🇱 | Chile arde 🔥 ¿Qué sucede en el oasis neoliberal? Entérate en CELAG lo que otros prefieren esconder 👇https://t.co/DxFFYCzSDZ — CELAG (@CELAGeopolitica) November 10, 2019

Nicolás Maduro se refirió a Serrano Mancilla como “el Jesucristo de la economía”. El español presentó en 2014 el libro «El Pensamiento Económico de Hugo Chávez» y fue uno de los “ideólogos” detrás de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), el sistema de reparto de alimentos del chavismo ante la escasez de comida, sobre los que existen múltiples denuncias de corrupción.

Celag se ha mantenido activo en sus publicaciones sobre Chile, incluso antes del 18 de octubre. En julio pasado hicieron un análisis del proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, presentado por el Partido Comunista, tema que volvieron a abordar en septiembre.

Mientras en una publicación del 29 de octubre se lee: “Piñera, cual Nerón, actúa echando más gasolina al fuego. Mientras, la gente sigue organizada y reclamando el fin del neoliberalismo”. En otras columnas opinan sobre el proceso constituyente y también hacen un examen de la situación del país, desde el punto de vista económico.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

/psg