Están todos los pasajeros en la sala de embarque esperando la salida del vuelo cuando de repente llega el copiloto impecablemente uniformado con anteojos oscuros y un bastón blanco tanteando el camino…

La empleada de la compañía aclara que, si bien es ciego, es el mejor copiloto que tiene la empresa.

Al poco rato llega el piloto, con el uniforme impecable, anteojos oscuros y un bastón blanco asistido por dos azafatas.

La encargada de la Sala aclara que, también, el piloto es ciego, pero que es el mejor piloto que tiene la compañía y que, junto con el copiloto, hacen la dupla más experimentada.

Con todos a bordo, el avión comienza a carretear, tomando cada vez más velocidad y con los pasajeros aterrorizados.

El avión sigue tomando velocidad pero no despega…, continúa la carrera y sigue en tierra.

¡Cada vez el final de pista está más cerca y en una explosión de histeria general los pasajeros comienzan a gritar como poseídos!

En ese momento el avión, milagrosamente, toma altura…, entonces el piloto le dice al copiloto:

– “El día que los pasajeros no griten , nos hacemos mierda”.

MORALEJA:

Así está hoy nuestro país, gobernado por ciegos que no ven, o no quieren ver la realidad,

a la espera de que el pueblo “GRITE” …para levantar vuelo.

¡Yo creo que como no gritamos nos están haciendo mierda!

