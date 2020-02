Mucho ha cambiado desde el 21 de diciembre de 2012, cuando alrededor del 10% de las personas creía que el mundo terminaría. Los efectos del cambio climático se han vuelto más frecuentes y severos, amenazando áreas vulnerables con inundaciones, huracanes y calor extremo. Las máquinas se han vuelto más inteligentes, lo que ha llevado a algunos a preocuparse por el derrocamiento tecnológico de la sociedad. Y la posibilidad de una guerra nuclear global se vislumbra en el horizonte, con Estados Unidos e Irán enfrentados en un conflicto sin precedentes.

Y, por si fuera poco, el Boletín de los Científicos Atómicos ajustó el Reloj del Juicio Final 20 segundos más cerca de la medianoche. El reloj es un símbolo de cuán cerca estamos de «destruir nuestro mundo» usando “tecnologías peligrosas de nuestra propia creación”. Cuanto más se acerca de la medianoche, más cerca estamos del Armagedón. Y esto nos lleva a lo siguiente, que los multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos se están preparando para abandonar nuestro planeta.

Preparándose para el apocalipsis

Varios multimillonarios, especialmente Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson y Yuri Milner, han vertido grandes cantidades de dinero en viajes espaciales. Tal vez solo están invirtiendo en tecnología espacial, sin embargo, son muchos los que creen que multimillonarios se están preparando para huir del planeta. En un artículo publicado en el New York Times titulado “Los ricos planean dejar este planeta miserable”, Michael Suffredini, presidente y cofundador de Axiom Space, reveló los detalles de su hábitat orbital de diseño.

Dijo que unas vacaciones en Axiom costarían 55 millones de dólares, y no solo contrató al famoso diseñador francés Philippe Starck para crear el interior de la estación, sino que tiene la intención de que los trajes espaciales sean diseñados por una importante firma de moda europea. Suffredini reveló que tres personas ya se habían inscrito en el proyecto a pesar de que la estación espacial aún no está acabada. La colonia espacial está programada para recibir a sus primeros huéspedes en 2022. Además, Elon Musk no ha ocultado su plan para establecer un asentamiento permanente en Marte. Ha enfatizado en muchas ocasiones en la importancia de asegurar que la humanidad sea una especie de múltiples planetas para así estar preparados por si ocurriera lo peor.

Por otra parte, el profesor de cultura virtual de la Universidad de Nueva York ha dicho que la dirección general del desarrollo tecnológico es crear “una ruta de escape” para los multimillonarios. Señaló que los robots serán utilizados para proteger los bienes de los ricos que queden en la Tierra. Y ciertamente pueden permitirse tal salvación. Las personas más ricas del mundo han visto aumentar sus riquezas un 42.5% en el apogeo de la crisis financiera de 2008 a poco más del 50% para finales de 2017. Esto suma un total de 140 billones de dólares, según un reciente informe de la empresa de servicios financieros Credit Suisse.

Pero, ¿cómo es posible establecer una colonia fuera de nuestro mundo?

Según expertos en la materia dicen que, desde un punto de vista técnico, estamos más cerca de regresar a la Luna que nunca, esta vez con sistemas modernos que proporcionarán más acceso a la superficie lunar y nos permitirán permanecer en la superficie por períodos más largos de tiempo. Sin embargo, cuando se trata de establecer un hábitat orbital permanente, el único obstáculo actual es la necesidad de desarrollar un reemplazo para el transbordador espacial.

Las soluciones para los problemas de suministro de alimentos y oxígeno son más alcanzables de lo que muchas personas imaginan, pero menos seguro es el impacto del efecto a largo plazo de la baja gravedad de Marte o la Luna en el cuerpo humano y eso sí que es un problema. Incluso con todos estos inconvenientes, los multimillonarios tecnológicos están creando una clase alta galáctica para poder escapar de la hecatombe que viviremos dentro de muy poco. Ya sea guerra, desastre natural o una pandemia a nivel global, la humanidad está actualmente luchando por su supervivencia. Y las personas con mayor probabilidad de escapar de este final evolutivo son las pocas que tengan dinero para poder observar el desastre desde el espacio.

/psg