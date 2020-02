Aunque para muchos era un secreto a voces, las irregularidades en los distintos servicios del Ministerio de Obras Públicas suman y siguen. No se limitan a la Dirección de Vialidad de La Araucanía, cuyo director fue suspendido durante la jornada de este viernes, tras la polémica por una denuncia que involucra al Ministro de Economía, Lucas Palacios, al empresario Bruno Fulgeri y al exdiputado Gustavo Hasbún.

“Se destapó un nueva caja de Pandora”. Como da cuenta información de la Contraloría, en 2019 y finales de 2018,emitieron 46 informes relacionados con el MOP y sus reparticiones, de los cuales, cuatro pasaron a manos del Ministerio Público.

En la Región de Arica y Parinacota se realizaron cinco indagaciones. Se contrataron asesorías que no cumplían con las condiciones, faltaba fiscalización, no se cobró multas por incumplimiento de constructoras y se recepcionó obras que no no tenían el estándar establecido.

En Tarapacá, la Contraloría detectó irregularidades en las obras de conservación del centro Teletón. Se ejecutaron cobros por materiales que no fueron usados, no se cumplió con lo estipulado en cuanto al diseño de la fachada y se instaló el aire acondicionado deficientemente.

Respecto de un complejo deportivo construido en la Región de Antofagasta, el ente contralor instruyó sumarios, por considerar que constató que el Inspector Fiscal responsable de la obra no cauteló el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

En Coquimbo se identificaron tres irregularidades. Una de la Dirección Portuaria, por obras de reparación en el borde costero, y dos en la de Arquitectura, donde se advirtió pagos improcedente y que inspectores no exigían las certificación adecuada para acreditar la calidad de una obra.

Se verificó también que la Municipalidad de Aysén cometió fallas en el cambio del personal que “no cumplían con una experiencia similar a la del personal ofertado por la empresa adjudicataria” en una obra.

Y se repite lo de la Teletón: hubo fallas en la inspección técnica de la obra de “Ampliación Instituto Teletón Región del Biobío 3° Llamado”.

Inspeccionar la obra pública “Normalización Hospital San Agustín de Collipulli”, a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura de La Araucanía.

En la Región de O’ Higgins, se constató que la entidad fiscalizada no veló por el cumplimiento normativo aplicable a los elementos de hormigón, y que se decepcionaron obras que no estaban culminadas.

/psg