Ya llegamos al tercer fin de semana de febrero y las principales competencias del mundo siguen su marcha y los futbolsitas chilenos que militan en el exterior serán protagonistas.

Revisa la agenda de los chilenos:

Sábado 15 de febrero

Liga mexicana

Morelia (Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Rodrigo Millar, Martín Rodríguez y Sebastián Vegas) vs. Tijuana, 00:00 horas.

Segunda División alemana

Hannover (Miiko Albornoz) vs. Hamburgo, 09:00 horas.

Liga alemana

Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz), 11:30 horas.

Liga española

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Getafe, 12:00 horas.

Liga italiana

Bologna (Gary Medel) vs. Genoa, 14:00 horas.

Liga turca

Ankaragucu vs. Fenerbahece (Mauricio Isla), 14:00 horas.

Liga uruguaya

Peñarol (Christian Bravo) vs. Cerro CA, 18:00 horas.

Montevideo Wanderers (Gonzalo Reyes) vs. Defensor Sporting, 20:00 horas.

Liga colombiana

América de Cali (Rodrigo Ureña) vs. Independiente Medellín, 18:00 horas.

Campeonato Paulista

Sao Paulo vs. Corinthians (Angelo Araos), 19:00 horas.

Liga mexicana

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Puebla, 20:00 horas.

América (Nicolás Castillo, lesionado) vs. Atlas (Ignacio Jeraldino y Lorenzo Reyes), 22:00 horas.

Monterrey vs. Juárez (Angelo Salgal y Bruno Romo), 22:06 horas.

Domingo 16 de febrero

Liga mexicana

Chivas vs. Cruz Azul (Igor Lichnovsky), 00:00 horas.

Liga turca

Alanyaspor (Junior Fernandes) vs. Genclerbirligi, 07:30 horas.

Segunda división de Turquía

Karagumruk (Cristóbal Jorquera) vs. Giresunspor, 10:30 horas.

Liga italiana

Sampdoria vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 11:00 horas.

Lazio vs. Inter de Milán (Alexis Sánchez), 16:45 horas.

Liga española

Eibar (Fabián Orellana) vs. Real Sociedad, 12:00 horas.

Liga boliviana

Santa Cruz vs. Oriente Petrolero (Jaime Carreño y Oscar Salinas), 16:00 horas.

Superliga argentina

River Plate (Paulo Díaz) vs. Banfield, 19:40 horas.

Liga mexicana

Necaxa (Juan Delgado, Claudio Baeza y Yerko Leiva) vs. Querétaro, 20:00 horas.

Santos Laguna (Diego Valdés) vs. Tigres (Eduardo Vargas), 21:45 horas.

Lunes 17 de febrero

Superliga argentina

Estudiantes (Juan Fuentes) vs. Defensa y Justicia, 19:00 horas.

Independiente (Pedro Pablo Hernández) vs. Arsenal, 21:10 horas.

