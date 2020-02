Sus cambios estéticos fueron tema de debate, sobre todo con uno de sus entrenadores, Sir Alex Ferguson: “Estábamos en el vestuario y quedaba una hora para comenzar el encuentro cuando Sir Alex me dijo que me tenía que quitar la cresta. Le dije al principio que no, pero cuando vi como cambiaba su cara, me fui rápidamente hacia el cuarto de baño para afeitarme”, reveló Beckham años atrás, y agregó: “Él era muy estricto. Lo hizo por la reputación del club, quería que todos los jugadores tuviésemos una imagen profesional porque estábamos en Wembley”