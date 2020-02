“No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión”, afirmó el presidente electo de Uruguay. En declaraciones a Radio Universal, Luis Lacalle Pou explicó que su decisión no afectará el comercio con Venezuela, dado que la situación con ese país ya estaba “bastante complicada”.

De hecho, el mandatario electo aseguró que en la ceremonia de asunción pautada para el 1 de marzo tampoco habrá representantes de los regímenes de Cuba y Nicaragua. “Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y estados, eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios”, dijo Lacalle Pou. Y agregó: “Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y violan los derechos humanos, entre otros países en Venezuela”.

De todas formas, aunque fue Lacalle Pou quien decidió no invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, la medida fue ejecutada por el Gobierno saliente de Tabaré Vázquez, ya que organizan conjuntamente la investidura presidencial.

El que será el nuevo ministro de Exteriores de Lacalle Pou, Ernesto Talvi, ya adelantó que el nuevo Gobierno reconocerá como “presidente legítimo” de Venezuela a Juan Guaidó. Esta decisión marca un cambio de rumbo en la política exterior uruguaya, ya que el Frente Amplio siempre respaldó al chavismo.

Un nuevo Congreso

El Parlamento de Uruguay inició este sábado su nueva legislatura y por primera vez en 15 años la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) vuelve a ser oposición.

En los últimos tres periodos de gobierno el FA, además de ser gobierno, también tuvo siempre mayorías parlamentarias. En esta nueva legislatura, ningún partido consiguió los votos necesarios para ser mayoría. Sin embargo, la llamada “coalición multicolor” que los partidos de centro-derecha formaron -encabezada por el Partido Nacional (PN)- para ganar las elecciones de noviembre hace que se especule con que actuarán como una unidad.

La jornada comenzó en la Cámara de Representantes quienes votaron por unanimidad al parlamentario Martín Lema como su presidente. Los balcones de la sala estaban colmados de gente -fundamentalmente de votantes del PN.

La Cámara de Senadores, cuya presidencia le recae a la vicepresidenta electa Beatriz Argimón, es el sitio donde estarán los principales líderes políticos uruguayos. Allí, volverán al ruedo los ex presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y José Mujica (2010-2015).

Como es tradicional en Uruguay, pese a estar bajo un cambio de timón en el gobierno, donde la izquierda perdió el poder que tenía y quedó reducida a una oposición debilitada, toda la jornada se dio en el marco del respeto republicano y valorando la importancia de una transición sin dificultades.

En los discursos de los diputados, mientras votaban a Lema, hubo palabras de elogio de parte de todos y hasta se dio lugar a chistes y anécdotas. Incluso, Cecilia Bottino, quien fue presidenta de la Cámara en la anterior legislatura, le deseó suerte a Lema pese a ser de partidos diferentes y cerró su discurso diciéndole que este año espera que los dos tengan alegrías gracias al equipo de fútbol del que ambos son fanáticos, el Peñarol.

/psg