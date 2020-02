En su rápida diseminación por el mundo, el virus que se originó en la ciudad china de Wuhan -puesta en cuarentena- este viernes ya había alcanzado 24 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y desde que se conocieron los primeros casos, en diciembre de 2019, el balance de muertos este 14 de febrero era de 1.368 muertes y más de 60.000 infectados.

Sin embargo, en los países que conforman la región de América Latina no se había reportado ningún caso positivo de coronavirus hasta este viernes (aunque sí que había casos bajo investigación).

En México se evaluaron 11 potenciales contagios que fueron descartados; en Colombia hubo un caso en análisis y Brasil ha puesto bajo investigación 46 casos de los que ya ha descartado 40.

Solo un ciudadano argentino ha sido confirmado como positivo por coronavirus, pero el paciente se encuentraba en China donde fue tratado.

¿Por qué no hemos detectado casos en América Latina?

1. ¿Por qué el virus no ha llegado todavía a América Latina?

“En el caso de América Latina y el Caribe, una de las principales razones es que hay menos viajeros y vuelos directos desde China en comparación con otros países de Asia, Europa y América del Norte”, le dijo a BBC Mundo el doctor Sylvain Aldighieri, coordinador del caso coronavirus de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

De hecho, recién en febrero de 2018 se inauguró la primera ruta entre Pekín y América Latina, cuando la aerolínea Hainan Airlines presentó el vuelo entre la capital china y Ciudad de México.

Sin embargo, esa no es la única razón por la que en la zona aún no se registra el coronavirus.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption México es uno de los ´pocos países de América Latina que tiene un vuelo directo desde China.

“Los países de la región también han implementado medidas de detección temprana y aislamiento, además de que se ha fortalecido la vigilancia”, explicó Aldighieri.

Eso es evidente en ciertos puntos del continente.

Por ejemplo, de acuerdo a la Secretaría de Salud, México fue el primer país que, por su conexión directa con China, estableció un protocolo de diagnóstico confirmatorio en los 32 centros que conforman la red pública de laboratorios nacionales.

Otro país que se puso al frente fue Chile. A través del ministro de Salud del país, Jaime Mañalich, se informó el pasado enero que se haría un fortalecimiento de la Red de Vigilancia Epidemiológica, para detectar de manera urgente cualquier cuadro o enfermedad respiratoria en los hospitales.

Derechos de autor de la imagen REUTERS Image caption La preocupación por el coronavirus se ha extendido por todo el mundo.

El pasado 4 de febrero, Colombia se convirtió en el primer país de la región en implementar un test para diagnosticar el coronavirus a las personas que ingresaban al país.

Otros países también han dispuesto, de acuerdo a la OPS, recursos extraordinarios para evitar que la enfermedad llegue a su territorio.

2. ¿Es posible que existan casos positivos que aún no se hayan detectado en América Latina?

En América Latina, esa posibilidad no se puede descartar.

Como ocurre en África, otra de las regiones que no tienen casos confirmados de coronavirus hasta el momento, es posible que existan pacientes contagiados que no han sido detectados por parte de las autoridades, de acuerdo a los propios miembros de la OMS.

“Como aún no se ha caracterizado el covid-19, no existe una certeza del 100% de que el coronavirus ya no esté circulando en América Latina”, explicó el experto.

Sin embargo, Aldighieri resaltó el trabajo que se está realizando a nivel regional no solo en la detección del virus en los puertos de entrada de los países sino también fronteras adentro.

“Desde la semana pasada, los expertos en virología de la OPS han estado capacitando y equipando laboratorios para responder a posibles casos importados. Gracias a esta iniciativa, antes del 21 de febrero, 29 laboratorios en América Latina estarán listos para detectar el covid-19“, señaló.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption La Organización Panamericana de la Salud destacó el trabajo de los países de la región para detener la llegada del coronavirus a América Latina.

Pero, gracias a otras pandemias que sí afectaron al continente en el pasado, la región quedó con una estructura apta para luchar contra el virus.

“Todos los países del mundo están en riesgo de importar el covid-19, incluida la posibilidad de que la propagación dentro del país se dé después de la importación”, explicó el vocero de la OPS.

Y agregó: “Sin embargo, en América Latina, la estructura para evitar la propagación de un virus quedó fortalecida después de la pandemia de la gripe H1N1 que ocurrió en 2009“.

3. ¿Qué medidas pueden evitar una epidemia de coronavirus en América Latina?

El coronavirus es una amplia familia de virus de los que sólo se conocían seis (el nuevo, el covid-19, sería el séptimo) capaces de infectar a los humanos.

El síndrome respiratorio agudo severo (SARS), causado por un coronavirus, mató a 774 de las 8.098 personas que lo contrajeron en un brote que también comenzó en China, pero en 2002.

Y este nuevo brote ya registra más de 1.300 víctimas fatales y 60.000 infectados.

A pesar de los esfuerzos de los países de la región ante el brote, la OPS señaló que se deben tomar varias medidas para evitar su propagación.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption El virus se originó en la ciudad china de Wuhan.

“Las principales recomendaciones para que los habitantes se protejan a sí mismos y a otros de enfermarse son al menos tres”, dijo el experto.

Los viajeros con fiebre o tos deben evitar viajar por cualquier medio (aire, barco, tren), evitar el contacto cercano con otros y buscar atención médica Si se enferma mientras viaja, informe a la tripulación y busque atención médica Si se enferma después de viajar (en los 14 días siguientes, el tiempo estimado de incubación), evite el contacto cercano con las personas, busque atención médica y comparta el historial de viaje con su proveedor de atención médica

/gap