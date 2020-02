Cadem: Baja la desaprobación de Piñera y Lavín sigue como el político mejor posicionado

El 56% de los consultados dijo que "no me gusta el Presidente Piñera y creo que ha hecho un mal gobierno"; el 25% "me gusta, pero creo que ha hecho un mal gobierno"; el 11% "me gusta y creo que ha hecho un buen gobierno"; y el 5% "no me gusta, pero reconozco que ha hecho un buen gobierno".