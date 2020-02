El Festival de Chanco se ha transformado en todo un éxito en redes sociales, luego de que por primera vez se televisara por la señal de La Red. Donde anoche se presentaron artistas como Grupo Hechizo y Memo Bunke.

Un festival donde sus animadores, Julia Vial y Eduardo de la Iglesia han sido bastante bien evaluados por los televidentes y ya se candidatean para cualquier otra animación festivalera.

Quien no la pasó del todo bien en Chanco fue el humorista Memo Bunke, quien anoche debió enfrentar las pifias y lo hizo de una forma bastante peculiar.

El parón de Memo Bunke

El hombre de la mosca no se anda con rodeos y el fin de semana fue bastante directo cuando comenzaron a la caer los primeros silbidos.

“Voy a decir algo. Yo sé que hay gente que a lo mejor no me conoce y hay gente que a lo mejor si lo ha hecho durante 20 años que he estado arriba de los escenarios”, largo sobre el escenario de Chanco.

Eso si, el momento más inesperado y freak fue cuando Memo Bunke quiso cortar las pifias, ya que hizo una peculiar petición a quienes preferían que terminara su show.

“Le voy a pedir a aquellos que no les gusta mi show que pueden aprovechar de ir a comprar algo para comer, vayan a fumarse un cigarro, un pito, pero no por culpa de algunos que están pifeando no vamos a huev… al resto”, lanzó.

/gap