Matías Rivadeneira, secretario ejecutivo de la ANFP, aseguró que este martes se reunirá el directorio para definir lo que ocurra con el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica que fue suspendido en el minuto 72 por incidentes en el Estadio Monumental.

“Se citó al directorio de la ANFP a una sesión extraordinaria para este martes a las 15:00 horas. Conforme a los estatutos, al reglamento y, en particular, a las bases, corresponde al directorio efectuar la decisión sobre la reanudación o suspensión del partido”, expresó.

El horario elegido no es al azar, pues el directorio tenía 48 horas desde el término del partido para reunirse a decidir si se da por terminado o se juegan los 18 minutos restantes. De acuerdo los artículos 103 y 104 del Reglamento de la ANFP, si se cancela definitivamente, el resultado queda como está: 0-2 para la UC.

Sobre posibles castigos, a Colo Colo, Rivadeneira aclaró que “las sanciones las adopta el Tribunal de Disciplina. La gerencia de Ligas Profesionales tiene la competencia para efectuar las denuncias y poner en antecedente al Tribunal de cada uno de los elementos que vayan contra las bases, reglamentos y estatutos y así se ha procedido”.

Ante los hechos de violencia, agregó que “se está trabajando con los clubes para fortalecer las medidas, se está trabajando con todos. Entendiendo que corresponde al club local la organización del evento, nosotros como ANFP les daremos todo el apoyo posible“.

Ante alguna petición de los futbolistas para no seguir jugando por el daño sufrido por el atacante de Colo Colo Nicolás Blandi, el secretario ejecutivo de la ANFP, aseguró que en la reunión de este lunes “el Sifup no se refirió a que no existan garantías para jugar. Estamos todos comprometidos para que la actividad siga“.

/Eduardo Méndez Garín