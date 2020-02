Antes del terremoto y posterior tsunami en el océano Índico de 2004, los animales salvajes y domésticos parecían saber lo que estaba por suceder y huyeron a un lugar seguro. Según relatos de testigos presenciales, los elefantes gritaron y corrieron hacia un terreno más alto; los perros se negaban a la calle; los flamencos abandonaron sus áreas de reproducción; y los animales del zoológico no querían salir de sus jaulas. La teoría de que los animales salvajes y domésticos poseen un sexto sentido, y pueden predecir cuándo va a ocurrir un gran terremoto, ha existido durante siglos.

Los expertos en vida silvestre creen que la audición más aguda de los animales y otros sentidos podrían permitirles escuchar o sentir la vibración de la Tierra, lo que les indica que se acerca al desastre mucho antes de que los humanos se den cuenta de lo que está sucediendo. El enorme tsunami provocado por un temblor de magnitud 9 frente a la costa del norte de la isla de Sumatra mató a más de 150.000 personas en una docena de países. Sin embargo, relativamente pocos animales aparecieron muertos, reviviendo la especulación de que los animales de alguna manera perciben un desastre inminente. Sin embargo, a parte de los animales terrestres, hay otra señal de una inminente catástrofe… habitantes de las profundidades en las playas. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, como en México.

Otra extraña criatura muerta

Un grupo de bañistas en México se horrorizaron al descubrir lo que parece ser una extraña criatura marina sin ojos muerta. Según informa el tabloide británico Daily Express, el hallazgo ocurrió el fin de semana pasado en la playa Destiladeras, Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico de México, en el estado de Jalisco. Las personas que encontraron el misterioso cadáver inicialmente pensaron que se trataba de un delfín, pero su teoría aparentemente cambió cuando vieron de cerca a la criatura.

El monstruoso habitante de las profundidades parece no tener ojos ni aletas, y un cuerpo bastante largo. Dado que hay áreas en la costa de Puerto Vallarta que alcanzan profundidades de aproximadamente 1.000 metros, se cree que tal vez la criatura habite en un reino del océano que es tan oscuro que evolucionó para no tener ojos. Hasta el momento, ningún experto en biología marina ha podido identificar a la bestia y los pescadores del lugar dicen que nunca han visto algo similar. Como tal, la verdadera naturaleza de la criatura es desconocida hasta el momento.

Por extraño que parezca, la criatura aparentemente sin ojos encontrada en México es el tercer animal extraño que aparece en las noticias esta semana. Es más, desde que comenzamos a publicar en 2012 esta es la primera vez que vemos algo parecido. La semana pasada un atroz animal fue encontrado por una mujer que estaba paseando con su perra cerca de Morgan Island, ubicada al norte de Beaufort en Carolina del Sur. Como pudimos ver en las imágenes, la criatura era principalmente todo hueso, con una aleta esquelética o caja torácica sobresaliendo y algunos dientes en su boca.

Y unos días después, mientras la tormenta Ciara azotaba al Reino Unido, apareció un cadáver en descomposición de una enorme criatura marina. La foto en cuestión mostraba a un niño posando sobre la cabeza del animal. La mayor parte del esqueleto del animal estaba expuesto, revelando una larga cola que se estrecha y lo que parecen ser dos cuernos que sobresalían.

¿Qué está pasando?

La verdad es que no sabemos si la aparición de estas extrañas criaturas tiene relación entre sí, pero son muchos los que están convencidos de que es una señal de una inminente gran catástrofe. Aunque lo más agoreros creen que son señales apocalípticas, junto con la pandemia de coronavirus, los feroces incendios forestales en Australia y la peor plaga de langostas en África Occidental. Lo que puede estar detrás de esta tendencia desconcertante es una incógnita, pero uno solo puede esperar que no sea un presagio siniestro de lo que vendrá. Esperemos que los continentes no vuelvan a los mares en un evento sísmico global catastrófico antes de que nos enteremos.

¿Qué opinas sobre todas estas misteriosas criaturas? ¿Son un presagio de una inminente catástrofe?

