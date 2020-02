“Cuando me casé, me vine a vivir al mar. Me dijeron que cuando hay un terremoto, viene un tsunami. Y que muchos tsunamis vinieron desde Chile. Por eso para mí, asocio a Chile con tsunamis”, dice una de las mujeres japonesas que protagoniza el documental chileno japonés “Tsunami ladies: mujeres resilientes en Chile y Japón”, el cual será estrenado el próximo 27 de febrero en Concepción como parte de la actividades conmemorativas de los 10 años del terremoto y tsunami del 2010.

Pese a los 15 mil kilómetros de mar que las distancian, tres chilenas y tres japonesas se juntaron en suelo chileno y asiático para narrar y compartir sus experiencias de resiliencia y de liderazgo vividas a partir del tsunami del 27 de febrero de 2010.

Esa es la trama del documental chileno-japonés “Tsunami ladies: mujeres resilientes en Chile y Japón”, que será estrenado en el recién reinaugurado y remozado Teatro Dante de Talcahuano, como parte de las actividades conmemorativas de una década de la catástrofe natural, que en el verano de 2010 afectó principalmente a las costas de las regiones del Maule y Biobío y cuyos efectos se sintieron también en la bahía japonesa.

“Es un documental que se hizo el año pasado para mostrar el encuentro de tres mujeres chilenas de una caleta de Talcahuano y tres mujeres de Japón que se vieron afectadas también por terremotos y tsunamis del 2010 y 2011 y cómo estos eventos influyeron en sus vidas y cómo sus experiencias de sobrevivencia, de resciliencia y de transformación de sus vidas son tan similares, viviendo a tanta distancia”, dijo Mónica Molina, presidenta de la Fundación Alto Río de Concepción, la cual es la organización que, junto a la Fundación Proyecta Memoria, patrocinó el reportaje audiovisual.

Agregó que “es un documental bien interesante, bien bonito, se trabajó fuertemente en el segundo semestre del año pasado y nos pareció propicio hacer el estreno en el contexto de las actividades de conmemoración del 27-F”.

El mural en partes

Junto con el documental, la Fundación Alto Río tiene programada una serie de actividades conmemorativas de la fecha en la provincia de Concepción.

El programa de este año comienza el día 25 de febrero, con la elaboración de un mural ciudadano que será dividido en seis partes, para que vecinos penquistas de diferentes sectores puedan representar sus percepciones y sentimientos al recordar el último gran desastre ocurrido en la zona.

Al día siguiente, a partir de las 9:00 horas en el Teatro Dante de Talcahuano, se desarrollará un Seminario-Conversatorio sobre las lecciones y aprendizajes del 27F, donde participarán representantes de la sociedad civil, académicos y municipios locales. Ese mismo día a las 18:00 horas en Concepción, ciclistas realizarán un recorrido por diferentes lugares de la ciudad que representan la memoria sísmica penquista. El punto de encuentro será en la Plaza Acevedo de Concepción.

Es un documental bien interesante, bien bonito, se trabajó fuertemente en el segundo semestre del año pasado y nos pareció propicio hacer el estreno en el contexto de las actividades de conmemoración del 27-F”. – Mónica Molina, presidenta Fundación Alto Río

Por último, el 27 de febrero a las 11:00 horas se estrenará en el Teatro Dante de Talcahuano el documental “Tsunami ladies: mujeres resilientes en Chile y Japón”, el cual registra un encuentro de mujeres cocineras chilenas y japonesas que fueron afectadas por los tsunamis de 2010 y 2011 y que hoy son ejemplos de resiliencia en sus comunidades.

Finalmente, como acto principal de las actividades conmemorativas y tal como se viene haciendo en años anteriores, a las nueve de la noche del mismo 27 de febrero se desarrollará la ceremonia denominada “Sueños de resiliencia”, en el sitio del ex edificio Alto Río en Concepción.

Avance en lo técnico, pero falta

En relación al balance de los diez años del 27-F, la misma presidenta de la Fundación Alto Río dijo que se ha avanzado en lo técnico, respecto de la preparación, pero que culturalmente aún falta que la ciudadanía consolide más su mirada frente a esta catástrofes.

“No basta sólo con la mochilita con la botella agua”, dijo Mónica Molina.

La misma representante de la fundación penquista, que se origina a partir de la caída del emblemático edificio en el centro de Concepción donde fallecieron ocho personas y que busca que no se repitan los mismos errores en Chile ante estas catástrofes, explicó que “estamos más sensibilizados, desde lo técnico diría que mejor preparados, pero el desafío de preparación es permanente, porque los tiempos van cambiando y constantemente estamos evidenciado cómo van surgiendo cosas distintas y nuevas. En ese sentido,la preparación tiene que tener una mirada prospectiva, pero también tiene que tener un compromiso bien potente, sobre todo de las autoridades”.

Museo de Proyecta Memoria

En tanto, la Fundación Proyecta Memoria también tiene planificada diez actividades conmemorativas de la década que ha transcurrido del 27-F.

Lo primero que destaca la página web de la organización es una campaña de recolección de objetos para levantar un museo que recuerde de manera específica a la tragedia. El objetivo es que la ciudadanía pueda donar dichos elementos hasta el próximo 20 de mayo.

Junto a la Municipalidad de Concepción y Fundación Alto Río, también serán parte de la cicletada descrita anteriormente.

A lo anterior se suma que Patricio Mora e Hilda Basoalto lanzarán un libro de lo que ha transcurrido en estos 10 años en Chile y Latinoamérica, respecto de por que la memoria y la educación pueden salvar vidas.

El lunes 25 de febrero en Chanco junto al Museo de la Reconstrucción y Municipalidad de esa comuna, Proyecta Memoria realizará una acción de memoria para registrar las texturas de la zona típica con la técnica del frottage para construir un archivo urbano de sus viviendas.

También, la misma fundación tiene programado pata el 27 de febrero en Concepción participar del acto ciudadano en el sitio icono del terremoto del 2010, donde cayó el ex edificio Alto Río.

Además, se lanzará un calendario anual con diversos desastres vividos en el territorio nacional, además del futuro Día Nacional de la Memoria y Educación ante Desastres, el 22 de mayo por el Terremoto más grande registrado en el mundo.

Puede ver el tráiler del documental en el siguiente enlace:

/gap