Repercusión en el mundo del tenis generaron las declaraciones del ex número 1 del Mundo Marcelo Ríos en la edición domingo del diario La Tercera.

Medios de todas las latitudes hicieron eco de las controvertidas declaraciones en las que Ríos critica a la Asociación de Tenistas Profesionales por encubrir supuestos dopajes de André Agassi y en las que además acusa de discriminación a la ATP por no considerar las canchas de tierra batida en los torneos de Maestros.

De paso, el ex número 1 del mundo se refirió a la situación social del país, la homosexualidad y a la gestión del presidente Sebastián Piñera durante la crisis.

Así reaccionaron los medios del mundo ante las acusaciones de Ríos a la ATP

A continuación las declaraciones más comentadas del “Chino”

Doping de Agassi:

“Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la hueá más mierda que existe. Puros gringos metidos”.

Discriminación de la ATP

“En mi época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos”.

Salón de la Fama del Tenis

“Es un tipo que tenísticamente es perfecto. Que tenga la motivación de seguir ganando a esta edad… Me saco el gorro. Yo estaría en mi casa hace 10 años, tirándome las hueas. Me quería para el Salón de la Fama. Que me elijan para el Salón de la Fama me importa una raja, no quiero ni estar. Esa hueá es gringa y no me interesa”.

Personalida de Garín

“Creo que Garín ha mejorado harto y, más que mejorar de golpes, ha mejorado mentalmente. Sí creo que tiene que ser más perro. Por ejemplo, en una corta, Schwartzman le dice ‘vos sos boludo’ y Garín no hizo nada. Yo si fuera Garín, le hubiera respondido ‘qué te pasa, enano de mierda’”.

Estallido social en Chile

“Yo veía a Venezuela antes. No es que me riera, pero decía ‘cómo puede llegar un país a este nivel’. Y de repente nosotros caemos en lo mismo. No lo podía creer”.

Desigualdad

“Para mí todos deben partir de la misma base. Si mi hijo estudia en el Nido de Águilas, que todos puedan estudiar en el Nido de Águilas. Que todos empiecen con la misma posibilidad en la vida. Acá, en Estados Unidos, el hijo del jardinero es compañero de mi hijo. Acá es colegio público. Y yo voy a la casa del jardinero y él viene a mi casa“.

Trump, Maduro y Piñera

“Trump acá dice que mañana va a matar al hueón de Irak y lo mata. Es un hueón perro. Tiene al país bien derecho (…) Yo con Maduro nada, ha hecho mierda a su país, pero tiene personalidad. Son hueones perros. Piñera fue muy blandito y no supo salir de la situación rápidamente”.