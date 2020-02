A 7% bajó la aprobación del presidente Sebastián Piñera durante la primera quincena de febrero, desde el 11,6% registrado la segunda quincena de enero según la encuesta Pulso Ciudadano. Esto representa una caída de 4,6 puntos porcentuales.

En tanto, su desaprobación marcó un 83,0%, disminuyendo 2,7 puntos respecto de la medición anterior (80,7%).

Según la medición efectuada por Activa Research, el gabinete presidencial tiene una aprobación aún menor: un 5,8%, desde el 9,1% marcado la quincena anterior, mientras que la desaprobación pasó desde un 79,1% durante la segunda quincena de enero a 81,5% en la primera quincena de febrero.

Candidatos Presidenciales 2021

Mirando a futuro, al ser consultados de forma espontánea (sin dar alternativas definidas) a los encuestados “¿quién preferirías que sea el próximo presidente?” (excluyendo al actual), un 16,1% menciona a Joaquín Lavín, un 6,4% a Franco Parisi, un 5,8% a Michelle Bachelet, un 4,6% a Beatriz Sánchez, un 4,5% a José Antonio Kast.

Un 21,9% vota por “otros”, un 13,8 dice no saber y un 13,9% no No sé 13,8% y Ninguno 13,9%).

Al preguntar de forma espontánea a los encuestados “¿quién creen que será el próximo Presidente?” responden que será: Joaquín Lavín (14,4%), Michelle Bachelet (9,6%), Franco Parisi (7,4%), Beatriz Sánchez (7,1%), José Antonio Kast (4,7%).

Un 16,3% vota por “otros”, un 27,0 dice no saber y un 4,0% opta por ninguno.

Constituyente

Respecto del proceso constituyente, un 69,7% de la población indicó que votaría por el “Apruebo” en el Plebiscito de abril 2020 y un 14,2% votaría “Rechazo”, cifras que no distan significativamente de lo registrado en la anterior medición.

De esta forma, la “Convención Constitucional” obtuvo un 44,1% de las preferencias y la “Convención Mixta” un 27,2%.

En cuanto a expectativas de la población, un 77,2% cree que ganará la opción “Apruebo” y un 10,3% cree que ganará la opción “Rechazo”. De igual modo, un 49,9% cree que ganará la opción “Convención Constitucional” y un 29,2% cree que ganará la opción “Convención Mixta Constitucional”.

Al preguntar por la intención de ir a votar en el plebiscito de entrada que se realizará en abril de 2020, un 73,0% está muy seguro/seguro de que sí irá a votar, y un 10,7% muy seguro/seguro de que no lo hará. El 16,3% aún está indeciso.

Protestas

En relación con el nivel de acuerdo con las manifestaciones y protestas que está desarrollado la ciudadanía, un 59,4% se encuentra muy de acuerdo/de acuerdo. Esto representa 4 puntos más que la medición anterior (53,4%).

Por otro lado, un 20,9% está muy en desacuerdo/desacuerdo, 2,6 puntos porcentuales menos respecto de la medición anterior de 23,5%.

A una quincena de marzo, mes en que se anticipa que se recrudecerán las manifestaciones, un 55,7% dijo estar muy de acuerdo/de acuerdo con que continúen las manifestaciones, cinco puntos porcentuales más respecto de la segunda quincena de enero (50,5%).

En tanto, un 31,6% dijo estar muy en desacuerdo/ desacuerdo.

Situación Económica Actual del País

La cifra de quienes consideran que el país avanza en la dirección incorrecta aumentó cuatro puntos (62,2%) respecto de la segunda quincena de enero (57,7%), mientras que el 12,1% cree que avanza en la dirección correcta.

En relación con el progreso, un 35,3% declara que Chile está en retroceso, un aumento de siete puntos respecto a la medición anterior (28,3%). Un 11,4% considera que Chile está avanzando.

Un 51,3% de los encuestados sostiene que la situación económica actual del país es mala/muy mala. Mientras que un 9,6% que es buena/muy buena. El 37,3% considera que es regular.

Al preguntarle a las personas sobre la situación económica del país respecto del 2019, un 7,2% señala que es mejor o mucho mejor, mientras que un 70,1% que es peor o mucho peor.

Respecto a la proyección a futuro, un 27,4% cree que la situación del país será mejor o mucho mejor el 2021; mientras que un 32,8% cree que será peor o mucho peor. Un 30,6% cree que será igual que hoy.

Metodología

La medición se efectuó con una muestra de 1.045 entrevistas, realizada entre el 6 y el 13 de febrero de 2020, “a través de un Panel Online representativo a nivel nacional”, indicaron desde Activa Research, siendo financiada con recursos de la entidad.

