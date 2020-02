Twitter ha anunciado la adquisición de la compañía estadounidense Chroma Labs, especializada en el desarrollo de herramientas para potenciar la creatividad de los vídeos cortos y las fotografías. ¿Integrará una de las funciones más existosas en los últimos años en las redes sociales, las llamadas «Historias»?

Thrilled to welcome the amazing @Chroma_Labs team including @picturejohn, @alexli, @joshuacharris to @Twitter.

They’ll join our product, design, and eng teams working to give people more creative ways to express themselves on Twitter 🎨💬

— Kayvon Beykpour (@kayvz) February 18, 2020