El próximo mes se conmemora el 23 aniversario de una de los casos más extraños sucedido en nuestros cielos, el fenómeno conocido como “Luces de Phoenix”. Aquellos que presenciaron el avistamiento los describieron como “de otro mundo” y el fenómeno se recuerda cada año desde que ocurrió. El 13 de marzo de 1997 entre las 19:30 y las 22:30 hora local, miles de personas informaron sobre la presencia de extrañas luces muy brillantes en Nevada, Arizona y parte de México. El primer evento fue descrito como un objeto en forma de V del tamaño de un avión comercial elevándose por el cielo. El segundo evento fue visto por un policía de Arizona que afirmó haber visto una serie de luces fijas, naranjas y rojas sobre el valle. Las “Luces de Phoenix” fueron tratadas como una broma al principio por el aquel entonces gobernador Fife Symington. Sin embargo, poco después cambió su versión y no solo dijo que vio las luces él mismo, sino que estaba convencido de que eran de origen extraterrestre.

Después de que las autoridades ofrecieran diferentes explicaciones para el inusual avistamiento, la versión oficial fue que se trataba de la Operación Snowbird, un programa de entrenamiento de pilotos dirigido por la Guardia Nacional Aérea de la Base de la Fuerza Aérea Davis-Monthan en Tucson, Arizona. No es necesario decir que a día de hoy son pocos los que se creen esta versión, por lo que continúa siendo todo un misterio. Pero lo que desconoce mucha gente es que los avistamientos de ovnis son bastante comunes en la zona de Phoenix. Desde 1997, se han informado sobre extrañas luces en el cielo del desierto varias veces al año. Según un artículo de 2014 del Washington Post, Arizona tiene el mayor número de avistamientos de ovnis per cápita de todo EE.UU. Y todo esto nos lleva a lo siguiente: un reciente video muestra lo que parece ser una flota de ovnis en el cielo sobre Yuma, Arizona, en formación y suspendida en el aire, completamente inmóvil.

Flota de ovnis en Arizona

El video fue subido a YouTube el 23 de enero de 2020 por el canal de YouTube Devil_Travels, el cual publica videos de sus viajes y experiencias de campamento en los EE. UU. y este avistamiento ocurrió como consecuencia de una grabación de helicópteros militares sobrevolando la ciudad de Yuma, unas maniobras que suceden con cierta regularidad.

Primero grabó un grupo de seis luces, que luego desaparecen una a una. Posteriormente vio aparecer tres luces más en el mismo lugar y logró grabarlas, las cuales también acabaron por desparecer. Incluso Devil_Travels reconoce que su video es borroso típico de avistamientos ovnis, y que ahora comprende por qué ocurre, por la cámara y la distancia.

“Las luces estaban en algún lugar sobre Yuma Arizona”, describe Devil_Travels. “Estaba cruzando la frontera en Felicity, California, a unos 16 kilómetros de distancia”.

El video se viralizo gracias en gran parte a que fue compartido por otro canal de YouTube, ‘MrMBB333’, donde sus seguidores ofrecieron varias explicaciones. La mayoría de usuarios aseguraron que el gobierno de EE.UU. está realizando pruebas militares secretas utilizando tecnología avanzada. Incluso afirman que el ejército está colaborando con la NASA. Por lo que teóricos de la conspiración creen que Estados Unidos está utilizando estas naves voladoras avanzados para espiar a otros países.

¿Los extraterrestres están detrás de estos avistamientos?

Sin embargo, el popular investigador independiente Scott C. Waring cree que estas luces podrían tener un origen extraterrestre. Waring, en una reciente publicación en su blog, explica que tales avistamientos han estado ocurriendo durante los últimos años, y aseguró que estas extrañas luces brillantes son de origen extraterrestre. También añadió que estas luces no son bengalas ni nada parecido.

“¿Pueden ser ovnis? Oh, demonios, sí, tales informes, videos y fotos de este tipo de naves extraterrestres resplandecientes existen desde hace muchas décadas”, escribe Waring en su web “ET Data Base”. “Simplemente no puedo ver a los militares volando y lanzando bengalas en un clima nublado y brumoso. Así que lo llamo una flota de ovnis. Además, el hecho de que estas luces estén en formación de triángulo me hace confiar en que no se encienden. Las bengalas suelen caer en líneas”.

Es cierto que este avistamiento podría ser alguna operación militar ya que hay un campo de pruebas cercano. Pero también es igual de cierto que podría ser el avión espía TR-3B, una operación secreta de la Fuerza Espacial o naves extraterrestres. Todas las posibilidades son válidas. Lo que está claro es que cuando hablamos de extraños fenómenos aéreos en Arizona, es inevitable no pensar en su conexión extraterrestre.

/psg