El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió esta mañana a la polémica por el supuesto caso de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas de La Araucanía que salpica al ex diputado Gustavo Hasbún y el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, quien suspendió su militancia en la colectividad.

El jefe comunal y figura presidenciable de la tienda abordó específicamente al apoyo que la timonel, Jacqueline van Rysselberghe, entregó al ex legislador, lo que llevó a otros parlamentarios a desmarcarse de ello.

“Las defensas corporativas están mal”, dijo tajante Lavín en el matinal Bienvenidos de Canal 13, la que finalmente gatilló en que Palacios suspendiera su militancia en el partido asegurando que “yo creo que la UDI cometió un error, porque los partidos políticos tienen que defender siempre la verdad, tienen que perseguir la justicia, mucho antes de defender a cualquier persona”.

“La interna de los más militantes (de la UDI) es que hay que defender a muerte cuando tocan a alguien. Pero eso está mal”, sostuvo el alcalde. “No me gusta cuando solo por el hecho de que alguien es del partido uno lo tiene que defender a muerte, no me gusta. Pero tampoco puede ser el otro extremo, es decir, porque apareció esto tu digas ‘ah, es que esta persona es culpable'”, agregó.

“Decir ‘ah, oye como esta persona es de la UDI, yo la defiendo a morir’ no está bien. Porque en todas partes se cuecen habas. No procede, no debería ser que tú defiendas así a muerte algo a priori, sino que tienes que permitir que algo se investigue”, afirmó.

Respecto a la decisión de Palacios de haber suspendido su militancia Lavín opinó que fue un “buen gesto”, “porque en el fondo, él como que está diciendo ‘me van a investigar, y desde ya, sé que soy inocente, pero para más transparencia, no quiero estar ligado al partido'”.

“Creo que Lucas Palacios me da la impresión que no tiene nada que ver con esto. Es una referencia tangencial, que Gustavo Hasbún, por decir que tiene contactos con alguien en el ministerio del MOP, en ese momento, ‘yo puedo llamar a Lucas Palacios’, pero la verdad es que Lucas Palacios no tiene nada que ver en este tema”, indicó Lavín.

