Una de las hijas del famoso cineasta Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, Mikaela de 23 años, ha decidido realizar un inesperado giro a su carrera, convirtiéndose en actriz porno y aspirante a bailarina exótica.

La misma joven lo reveló en una entrevista al periódico británico The Sun, donde contó que ya ha comenzado a producir sus propios videos eróticos.

Además, planea obtener una licencia como trabajadora sexual para poder ser bailarina en algún club de striptease.

Mikaela explicó la razón de su decisión, expresando que “me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me cansé de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para mi alma“.

En ese sentido, añadió que “siento que haciendo este tipo de trabajo, soy capaz de satisfacer a otra gente, pero eso está bien, porque no es de una manera que haga que me sienta violada”.

“Acabo de lanzar mi carrera autoproducida en entretenimiento para adultos. El objetivo es que sea segura, sana, consensuada. Mi cuerpo, mi vida, mi salario, mi decisión. No le debo a nadie mi autonomía ni mi virtud sólo por tener un nombre”, añadió.

Steven Spielberg y Kate Capshaw adoptaron a Mikaela cuando era un bebé, y están en permanente contacto con la joven. ¿Qué piensan sobre esta nueva carrera?

La joven aseguró que le contó a sus padres el pasado fin de semana, por medio de una videollamada por FaceTime, y que ellos no estaban molestos, sino que “intrigados”.

Mikaela actualmente vive en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, y espera que este nuevo trabajo pueda ayudarle a independizarse económicamente de sus padres.

“Mi principal esperanza es llegar a un punto en que sea lo suficientemente lucrativo, como para no tener que estar atada financieramente. Y entonces realmente podré comenzar a decirle a la gente que no hay nada de malo en usar mi cuerpo, en una forma que me hace sentir cómoda, para mantenerme”, afirmó.

