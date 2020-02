Las sorpresas suman y siguen en “Bailando por un sueño”, y en esta ocasión se dio a conocer quiénes serán los encargados de usar su mirada de águila para fijarse en cada uno de los detalles del baile de los famosillos y sus parejas.

Tal como pasa con el cobro de un penal, salvo que esté Piero Maza arbitrando, la “tecnología” ayudará en el estelar de canal 13. Claro que será su propia versión del “VAR”. ¿Ah, sí? Se llamará “BAR”, el Bailando Assistant Referee.

El trabajo del “BAR”, incluso, podría llegar a contraponerse con el del jurado del espacio que tendrá a Martín Cárcamo en la animación.

“Vamos a ser sensatos, concretos, sin pelos en la lengua y con mano madura para que los concursantes se superen”, contó el recordado “Perham”, mientras que Conolly añadió que “mi primera profesora de ballet me dijo ‘hay dos tipos de danza, la buena y la mala’, y me insistió que tratara de hacer la buena danza. Es que esto es así, no hay más opciones. Lo que es bueno, es bueno, y lo que es malo, es malo”.

Solo queda esperar el nombre del último bailarín para que el Bailando entre en la recta final de cara a su debut.

El trabajo del “BAR”, incluso, podría llegar a contraponerse con el del jurado del espacio que tendrá a Martín Cárcamo en la animación.

“Vamos a ser sensatos, concretos, sin pelos en la lengua y con mano madura para que los concursantes se superen”, contó el recordado “Perham”, mientras que Conolly añadió que “mi primera profesora de ballet me dijo ‘hay dos tipos de danza, la buena y la mala’, y me insistió que tratara de hacer la buena danza. Es que esto es así, no hay más opciones. Lo que es bueno, es bueno, y lo que es malo, es malo”.

Solo queda esperar el nombre del último bailarín para que el Bailando entre en la recta final de cara a su debut.

El trabajo del “BAR”, incluso, podría llegar a contraponerse con el del jurado del espacio que tendrá a Martín Cárcamo en la animación.

“Vamos a ser sensatos, concretos, sin pelos en la lengua y con mano madura para que los concursantes se superen”, contó el recordado “Perham”, mientras que Conolly añadió que “mi primera profesora de ballet me dijo ‘hay dos tipos de danza, la buena y la mala’, y me insistió que tratara de hacer la buena danza. Es que esto es así, no hay más opciones. Lo que es bueno, es bueno, y lo que es malo, es malo”.

Solo queda esperar el nombre del último bailarín para que el Bailando entre en la recta final de cara a su debut.

.

Para cumplir dicha labor estarán Karen Conolly y Felipe Ríos. La reconocida coreógrafa y el actor jugarán un papel muy importante en el programa, ya que ellos serán quienes pondrán la mirada técnica en torno al desempeño de los 18 famosos que saldrán a la pantalla en marzo.

El trabajo del “BAR”, incluso, podría llegar a contraponerse con el del jurado del espacio que tendrá a Martín Cárcamo en la animación.

“Vamos a ser sensatos, concretos, sin pelos en la lengua y con mano madura para que los concursantes se superen”, contó el recordado “Perham”, mientras que Conolly añadió que “mi primera profesora de ballet me dijo ‘hay dos tipos de danza, la buena y la mala’, y me insistió que tratara de hacer la buena danza. Es que esto es así, no hay más opciones. Lo que es bueno, es bueno, y lo que es malo, es malo”.

Solo queda esperar el nombre del último bailarín para que el Bailando entre en la recta final de cara a su debut.

/gap