Eduardo Ferreira, director deportivo de Corinthians, habló con el diario La Cuarta sobre el complejo panorama que vive Ángelo Araos en el elenco brasileño y dejó en muy mal pie el futuro del jugador. “Está entrenando con el equipo. Eso le puedo decir. Si no juega es por una decisión técnica nada más”.

Luego, el dirigente fue más allá y precisó que las opciones de partir no son claras. “Para serle sincero, en este momento no existe ninguna oferta por el jugador. Si llega alguna, obviamente que la analizaremos. Tal vez sería bueno que se fuera cedido, pero no hay nada”.

Corinthians pagó 5 millones de dólares a Universidad de Chile por el pase del Sub 23 en julio de 2018, pero nunca pudo consolidarse. Durante el 2019 estuvo a préstamo en Ponte Preta, elenco de la B de Brasil y hace unas semanas fue buena figura de la Sub 23 de Chile en el Preolímpico. Así las cosas, pareciera ser que el formado en Antofagasta no tendrá cabida en el equipo donde se retirara Ronaldo hace algunos años.

Por Ignacio Soto Bascuñán